Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

Expocafé 2023 tem balanço positivo

A 26ª Expocafé chegou ao fim na sexta-feira, 19, com uma avaliação positiva por parte de realizadores, expositores e participantes. Durante os três dias de evento, o Campo Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) em Três Pontas, sede da feira, recebeu cerca de 15 mil visitantes, que puderam saber mais sobre máquinas e insumos, tecnologias para a lavoura, degustações comentadas e debater sobre temas relevantes para a cafeicultura atual. De acordo com o coordenador-geral do evento, Clenderson Gonçalves, as perspectivas foram alcançadas e a expectativa próxima a R$ 500 milhões em negócios concretizados e prospectados durante a feira. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Ciclista de 80 anos na Copa da Áustria

O ciclista ítalo-brasileiro Giuseppe Marivo, 80 anos de idade, irá disputar a Coppa del mondo del ciclismo & Masters Cycling Classics, na Áustria, com provas nos dias 17 e 21 de agosto. A competição é considerada o ápice do ciclismo mundial e reúne 3.500 atletas de 50 nacionalidades. Giuseppe Marivo reside em Poço Fundo e é casado com a psicóloga Lilian Mary Ferreira Marivo. É radicado no Brasil desde 1969. A competição será na cidade de St. Johann, em Tirol. – Tirol é uma região histórica da parte ocidental da Europa Oriental, que inclui o estado do Tirol, na Áustria e a Região Autônoma Trentino-Alto Ádige (Trentino-Südtirol), na Itália. (Folha Machadense)

15ª Cia PM Rodoviária é destaque

A 15ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária, sediada em Teófilo Otoni, se destacou positivamente entre as 18 companhias do Estado de Minas Gerais, posicionando entre as 03 que mais reduziram acidentes de trânsito com vítimas no período de duas semanas consecutivas. Entre os dias 30 de abril e 06 de maio, atingiu a terceira colocação, e dos dias 07 a 13 de maio melhorou a classificação ocupando a segunda colocação. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Porto Seco entrega parte do novo galpão

O Porto Seco de Varginha, no Sul de Minas, entregou esta semana 25% do novo galpão de 84 mil m². A obra foi concluída em tempo recorde, menos de um ano. Na última quinta-feira, 18, o novo galpão já começou a receber mercadorias. O Centro Logístico e Industrial Aduaneiro tem cinco novas empresas confirmadas para atuar no local. A primeira, a Marelli Cofap, é a primeira a operar no condomínio. Outras quatro empresas estão confirmadas para utilizar o novo espaço: em agosto inaugura a nova Unidade da Libbs e a nova unidade da Logati – Operador Logístico. Em outubro, a Santa Cruz e a Pamfarma. São os maiores distribuidores de medicamentos da América Latina. (Jornal Gazeta de Varginha – Varginha)

Microempreendedores crescem em Uberlândia

Um levantamento do Sebrae Minas, em parceria com a Receita Federal, revela que Uberlândia registrou um crescimento de 74% na abertura de microempresas individuais (MEIs), entre 2019 e os quatro primeiros meses de 2023. Somente neste ano, até abril, mais de 1,6 mil microempreendimentos individuais foram abertos no município. Ainda de acordo com os dados, Uberlândia teve um salto de 42.169 MEIs, em 2019, para 73.338, número atualizado até abril de 2023. Somente em 2020 e 2021, períodos marcados pela pandemia, mais de 20 mil novos cadastros foram feitos por empreendedores do município. Em todo o estado de Minas, a quantidade de MEIs já ultrapassa 1,6 milhão. (Jornal Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Secult divulga de editais em Poços

Na última sexta-feira, 19, a Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas divulgou o resultado da análise de quatro editais culturais: Festival de Inverno 2023, Festival Estudantil de Teatro (FET) e programação cultural para a Educação Infantil e Educação Integral da Rede Municipal de Ensino. Ao todo, 212 propostas foram pré-selecionadas, nos Editais 2, 5, 6 e 7/2023 da Secretaria Municipal de Cultura. Os resultados foram publicados no Diário Oficial do Município. A Secretaria lançou neste primeiro semestre, oito editais voltados para o desenvolvimento de atividades culturais, projetos, apresentações e eventos nas mais variadas linguagens artísticas, totalizando investimentos que ultrapassam R$ 3,2 milhões. (Jornal Mantiqueira Online – Poços de Caldas)

Prefeitura de Itabirito abre mais de 450 vagas

A Prefeitura de Itabirito divulgou os editais de concurso público com a disposição de 450 vagas para níveis médio, técnico e superior. 26 delas são destinadas a pessoas com deficiência. Os salários variam de R$ 2.118,21 a R$ 22.362,46. Os editais estão publicados no site da Prefeitura. Além deles, também está publicado o edital de Processo Seletivo para Agentes Comunitário de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde. O objetivo da Prefeitura é preencher vagas em aberto de cargos já existentes, que independem da Reforma Administrativa que tramita na Câmara Municipal. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

Mergulhão pode ter nome de imigrante

O vereador Pardal (União) apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal de Juiz de Fora para batizar o Mergulhão da Avenida Barão do Rio Branco com o nome “Mergulhão Amadeu Bressan”. Segundo a proposta, “deverá constar abaixo da denominação oficial a identificação sucinta de ‘Fazendeiro’”. Na justificativa anexada ao projeto de lei por Pardal, o vereador remonta à história do imigrante italiano Amadeu Bressan. Segundo o relato, Amadeu foi um filho de camponeses que, vítimas da miséria e da fome que assolavam o território italiano na Europa, emigraram para o Brasil no fim do Século XIX. (Jornal Tribuna de Minas – Juiz de Fora)