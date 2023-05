Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Caeté terá R$ 1,3 mi para o piso

Demanda histórica da categoria, o piso – que estabelece pagamento mínimo de R$ 4.750 para a jornada de trabalho de enfermeiras e enfermeiros -, foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e vetada pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei aprovada no Congresso, que garantia a abertura de um crédito extra de R$ 7,3 bilhões para ajudar governadores e prefeitos a pagarem o piso. Para Caeté o total é de R$ 1.338.540,30. (Jornal Opinião – Caeté)

Jequitinhonha tem festival gastronômico

Para apoiar donos de bares e restaurantes de Almenara, no Vale do Jequitinhonha, a impulsionarem seus negócios e divulgar a culinária regional, o Sebrae Minas, em parceria com a Prefeitura, promove o 3º Festival Gastronômico, nos dias 19 e 20 de maio. O evento, com entrada gratuita, terá início às 19h, na Avenida do Aeroporto. No festival estarão dez estabelecimentos participantes do programa Prepara Gastronomia, desenvolvido pelo Sebrae Minas para capacitar e melhorar a competitividade de pequenos negócios do setor de alimentação fora do lar. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Hospital de Barbacena melhora atendimento

Depois do Hospital João XXIII e do Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte, chegou a vez do Complexo Hospitalar de Barbacena adotar o Projeto Lean nas Emergências, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), com consultoria do Hospital Sírio-Libanês (São Paulo). As diretrizes do Lean começaram a ser aplicadas nas unidades da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais em 2019 e resultaram na melhoria de processos e da qualidade do atendimento ao paciente. Nessa segunda-feira, 15, o CHB recebeu uma comitiva da Fhemig, para a oitava visita do projeto. (Jornal Andradas Hoje – Andradas)

Araguari recebe “Desfile Ecológico”

A ecologia é uma ciência complexa e abrangente que permite que a população entenda perfeitamente o funcionamento do planeta. Ao compreender como os organismos vivem e como se relacionam, é possível elaborar ações de preservação de espécies e prever os impactos negativos que uma determinada atividade humana pode gerar. Sabendo da importância da ecologia para a sociedade, nessa quinta-feira, 18, às 14 horas, no Palácio dos Ferroviários, a Prefeitura de Araguari, através das secretarias de Educação e de Gabinete, e do programa de Educação Ambiental Gira Sol, com o apoio do Ministério Público de Minas Gerais promoveu o Desfile Ecológico. (Jornal Gazeta do Triângulo – Araguari)

700 alunos atendidos pela EJA

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) ofertada pela Prefeitura de Araxá contempla 740 alunos matriculados em 2023, em seis unidades da Rede Municipal. As aulas são gratuitas e os estudantes recebem material didático, uniforme e alimentação escolar, além de gratuidade no transporte público coletivo urbano. A EJA abrange os Ensinos Fundamental e Médio, nas modalidades presencial e semipresencial. De acordo com a secretária de Educação, Zulma Moreira, entre as metas do Plano Municipal da Educação estão os desafios de elevar a escolaridade média da população araxaense de 18 a 29 anos, bem como a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% e, até o final de 2024, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. (Correio de Araxá)

Café na Apac promove integração

A Associação de Proteção e Assistência a Condenados (Apac) de Caratinga realizou mais uma edição do café empresarial. Pela primeira vez, com a presença dos recuperando, promovendo integração social com a participação de empresários e autoridades. Adriana Luppis, gerente geral da Apac, destacou a importância da realização do evento, afirmando que precisa desse apoio, “para que a sociedade possa recebê-los, para que possam continuar nesse processo de ressocialização”. A Apac tem ocupação para 150 recuperados, nos regimes fechado e semiaberto e funcionamento de várias unidades produtivas. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Bombeiros capacitam brigadistas

Ao longo desta semana, o Parque Estadual do Rio Doce (Perd) sedia a formação de Brigadas Municipais Florestais, com objetivo de capacitar brigadistas especialistas em incêndios florestais e sobretudo, em ocorrências nas unidades de conservação. A formação é um programa do governo de Minas Gerais promovido por meio da parceria entre Instituto Estadual de Florestas, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Vale e prefeituras, informou a assessoria de comunicação do Perd. Em breve iniciará o período crítico de incêndios florestais, portanto, por meio desta parceria, o governo estadual tem fomentado além da capacitação, a entrega de equipamentos necessários para atuar no combate ao fogo. (Diário do Aço – Ipatinga)