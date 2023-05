Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Gripe leva quase mil nas UPAs de Uberaba

Uberaba entrou no clima de outono e a queda na temperatura reflete na busca pelo sistema público de saúde, com o aumento dos casos de gripe. Segundo a Funepu, gestora das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade, somente nos sete primeiros dias de maio, os dois hospitais registraram 977 atendimentos por síndrome respiratória, 50% a mais do que no mesmo período do mês passado. Ainda de acordo com a Fundação, ao todo, o mês de abril contou com 2.820 atendimentos de síndrome gripal, sendo 2.100 casos na UPA São Benedito e 720 na UPA provisória. Já em maio, apenas na primeira semana, as unidades contaram com 590 e 239 atendimentos, respectivamente. Nesta tendência, o mês de maio pode terminar com mais de 3.300 registros. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Hospital de Poços ganha prêmio

O Hospital Odontológico Implar, de Poços de Caldas, foi agraciado com o Prêmio Latin American Quality Institute, em uma cerimônia realizada na última quarta-feira, dia 10 de maio, em São Paulo. O prêmio é uma distinção concedida às empresas e organizações que se destacam pelo compromisso com a excelência, qualidade e a inovação em suas áreas de atuação. O Hospital é reconhecido por sua abordagem pioneira em novas tecnologias na odontologia digital e robótica, visando sempre a qualidade e o bem-estar dos pacientes, oferecendo uma ampla gama de serviços odontológicos, desde procedimentos simples até tratamentos complexos e de alta tecnologia. (Revista Mídia – Guaxupé)

Enfermagem da Fapam recebe nota 4

A Faculdade de Pará de Minas – Fapam, que além do curso de enfermagem tem os cursos; de administração, agronegócio, ciências contábeis, direito, gestão da tecnologia de informação, letras, matemática, pedagogia e psicologia, conseguiu a nota 4 recebida pela avaliação do MEC do curso de Enfermagem. Ao comemorar a conquista, o coordenador do curso, Wesley Souza Castro, destaca que hoje estão matriculados no curso de enfermagem 140 alunos, e o segmentos de enfermagem é crescente em Pará de Minas. São alunos do 1º ao 8º ano, sendo que no final de 2023 será graduada mais uma turma. (Jornal Diário – Pará de Minas)

Mariana tem programa Novo Olhar

Começaram nesta semana as medições e escolha das armações dos atendidos pelo programa Novo Olhar. Podem participar os usuários que possuem pedido médico entregue até o dia 05 de maio. Aqueles que perderam a primeira chamada e que ainda tenham receita válida também podem participar. As medições acontecem no Centro de Convenções. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e deve atender cerca de 605 pessoas, promovendo mais qualidade de vida e correção de problemas de visão. A entrega final deve acontecer em 30 dias. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

Complexo recebe equipamento moderno

O Complexo de Saúde São João Deus de Divinópolis segue com investimentos para tornar sua estrutura hospitalar moderna e eficiente, sendo referência em Alta Complexidade para todo o Estado de Minas Gerais. Desta vez, em parceria com a SigmaCardio, a instituição adquiriu um novo aparelho Ecocardiografia tridimensional, com utilização de inteligência artificial, sendo o terceiro hospital do Brasil a possuí-lo e o primeiro do Estado. De acordo com o cardiologista Eduardo Dias Chula, o equipamento de última geração permite imagens de alta resolução da área da Ecocardiografia e Ultrassonografia Vascular, com a Unidade de Cardiologia se destacando ainda no cenário estadual. (Jornal Agora – Divinópolis)

Coletivo de JF já aceita pix

Um novo sistema de bilhetagem eletrônica deve começar a operar em Juiz de Fora a partir da primeira semana de julho. Segundo a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Juiz de Fora (Astransp), a troca do sistema representa a modernização para o transporte coletivo e comodidade para os usuários. Em nota, a Astransp afirma que a mudança vai trazer agilidade, segurança e facilidades, representadas pelas diferentes formas de pagamentos que serão aceitas, como através de cartão magnético, aplicativos, QR Code e Pix. Além disso, os pontos de recarga também serão ampliados. Conforme a Associação, mais de 11 novos pontos de recarga serão espalhados em espaços estratégicos da cidade. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Ipatinga sedia Simpósio de Epidemiologia

O Núcleo Hospitalar de Epidemiologia e Serviço de Controle de Infecções do Hospital Municipal Eliane Martins, de Ipatinga, realiza o I Simpósio de Epidemiologia e Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. O simpósio tem como objetivo principal promover a disseminação de conhecimentos sobre epidemiologia e prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. Conforme os organizadores, será uma oportunidade única para os participantes aprenderem com especialistas da área e trocarem experiências, contribuindo para a construção de um ambiente hospitalar mais seguro. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)