Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

Uberlândia tem 100 denúncias de trabalho

O Ministério Público do Trabalho (MPT) registrou, nos primeiros quatro meses do ano, mais de 100 denúncias de irregularidades no ambiente de trabalho na cidade de Uberlândia. Os números já atingidos em 2023 representam quase metade do total acumulado nos doze meses de 2022, período em que foram registradas 266 reclamações. Em 2022, Minas Gerais foi o segundo estado com o maior índice de irregularidades, com um total de 1.990 denúncias. As queixas variam de acidente típico ou por equiparação, falta de equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC), ergonomia, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho e outros. (Diário de Uberlândia)

Moradores reclamam do aumento do IPTU

Na semana passada, os moradores de Ipatinga começaram a receber as guias de IPTU, com vencimento da primeira ou cota única para 22 de maio. Os aumentos variam de 80% até 300%. Da mesma forma que aconteceu ano passado, novamente este ano, as guias de IPTU, vieram com aumento muito acima do que seria o reajuste pela inflação. Além disso, muitos aposentados que requereram desconto, receberam as guias com valor total, sem o desconto. A Associação de Moradores dos Bairros Cariru e Castelo, solicitou Audiência Pública, na Câmara de Ipatinga, para esclarecimentos sobre o Aumento Abusivo do IPTU 2023 e protocolou representação para o Prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes. (Jornal Classivale – Ipatinga)

Sabará faz Festival de Ora-Pro-Nóbis

Nos dias 26, 27 e 28 de maio, a Prefeitura de Sabará, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo, promoverá o 25º Festival do Ora-Pro-Nóbis. O evento, de caráter gastronômico, acontecerá no Bairro Pompéu, em um ambiente tranquilo e acolhedor, próximo da capelinha histórica de Santo Antônio, onde serão expostas e comercializadas deliciosas receitas, tendo o ora-pro-nóbis como destaque. Além da culinária típica, o festival conta também com uma programação cultural e esportiva, além do “Cozinha Show” e “Cozinha Kids”, com pratos preparados na hora por renomados chefs. (Folha de Sabará)

Poços tem Dia da Cerveja Artesanal

O prefeito Sérgio Azevedo sancionou a lei que cria o Dia da Cerveja Artesanal Poços-caldense. A data comemorativa será sempre na última sexta-feira do mês de maio. A primeira comemoração será no dia 26. Poços de Caldas conta com várias microcervejarias, que têm um papel fundamental no fomento do turismo local. “Em Poços, são produzidos mais de cem rótulos de cervejas, totalizando aproximadamente um milhão de litros por ano”, disse o prefeito. “Com o objetivo de promover, fortalecer e valorizar a cultura cervejeira local e os produtores locais de cerveja artesanal, sancionamos hoje a lei de autoria do vereador Douglas Dofu, que inclui a data no calendário comemorativo da nossa cidade”, acrescentou. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Varginha terá segurança nas escolas

Prefeitura de Varginha contratou profissionais para atuarem nas portarias de escolas e cemeis da rede municipal a fim de zelarem pela segurança dos alunos e da comunidade escolar. Nessa segunda-feira, 15, cerca de 80 profissionais entre homens e mulheres, estiveram passando por capacitação no auditório do Inprev, com a secretaria de Educação Juliana Mendonça, do comandante da Guarda Municipal Gerson Alves da Trindade e do Prefeito Vérdi Melo que falou da importância desses profissionais nas escolas. “Esse é foi um compromisso assumido com a equipe da educação e pais e responsáveis por nossos alunos. Nosso objetivo é resguardar a segurança de todos”, disse o prefeito. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Campanha conscientiza sobre trânsito

Pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas de veículos de passeio e de ônibus. Todos são parte da campanha Maio Amarelo 2023, de conscientização sobre o trânsito, promovida pela Prefeitura de Uberaba. Com foco na preservação de vidas, a campanha é desenvolvida pela Seção de Educação no Trânsito, da Secretaria de Defesa Social. Desde o início do mês, já foram promovidas 15 ações até o dia 12 de maio, envolvendo aproximadamente 200 colaboradores, com mais de 20 parceiros atuantes. O balanço parcial da Seção de Educação no Trânsito de Uberaba aponta que mais de 800 pessoas foram alcançadas. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Pouso Alegre realiza Campanha do Agasalho

A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, está realizando a Campanha do Agasalho 2023 que visa arrecadar roupas e cobertores para ajudar a amenizar o frio das pessoas em situação de vulnerabilidade social que passam por dificuldades diante das quedas de temperatura e chegada do inverno. As doações serão destinadas para a população em situação de vulnerabilidade social atendida pelos Centros de Atendimentos as Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop e CEMAPA), e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)