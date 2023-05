Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Montes Claros avança em ranking

Montes Claros subiu 77 posições e passou a ocupar o 26º lugar no ranking que avalia a evolução do acesso das pessoas à tecnologia 5G. É o que aponta a 7ª edição do ranking Cidades Amigas do 5G, elaborado pelas empresas de telecomunicações Conexis Brasil Digital, Teleco e Conecte 5G para avaliar a facilidade de acesso à nova banda larga. Os indicadores divulgados nesta semana apontam que Montes Claros integra o seleto grupo das dez cidades que mais avançaram no ranking, com nota 3,7. O ranking geral é liderado por Ponta Grossa, no Paraná, com nota 4,3, seguido por Porto Alegre e Curitiba, com nota 4,2, entre os 155 que já possuem o 5G. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Araxá promove segurança no trabalho

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) Regional Araxá realizou atividades em prol da campanha Abril Verde. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da saúde e segurança no trabalho por meio da prevenção. Entre as atividades desenvolvidas, a Praça Governador Valadares recebeu o Dia D da Saúde do Trabalhador. São orientações em saúde do trabalhador, em saúde bucal, nutrição, fisioterapêuticas, realização de testes rápidos para ISTs, tipagem sanguínea, aferição de pressão arterial e durante o evento também será ofertado atualização de diversas vacinas e presença da vigilância em saúde. (Jornal Correio de Araxá – Araxá)

Ouro Branco na conscientização do autismo

O prefeito de Ouro Branco e presidente da Amalpa, Hélio Campos, inseriu o tema da conscientização do autismo na pauta da reunião ordinária da Amalpa, realizada nesta sexta-feira, 28, em Senhora de Oliveira, que teve como anfitrião o prefeito José Aureliano da Silva. O prefeito de Brás Pires, Domingos Nogueira e as outras autoridades discutiram sobre a importância do tema Autismo Consciente, e sobre as ações conjuntas para ampliação e qualidade nas coberturas e serviços ofertados nos municípios nas temáticas relacionadas ao autismo e da necessidade do apoio estadual para a questão. (Jornal Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Bazar Solidário em prol da Mão Amiga

O Bazar Solidário MMartan está de volta em Formiga e vai acontecer nos dias 10 e 11 de maio, na Praça Getúlio Vargas, nº 36. A marca de enxovais de cama, mesa e banho renova a parceria com a Mão Amiga destinando parte da renda para a entidade e trará grandes novidades com descontos especiais em itens de cama, mesa e banho. “Convidamos toda a comunidade para aproveitarem este grande bazar que sempre traz grandes lançamentos e um preço único de uma das marcas mais renomadas do país. Uma oportunidade de comprar também o presente para o Dia das Mães”, comentou Wilse Marques, coordenadora geral da Mão Amiga. (Jornal Últimas Notícias – Formiga)

APAE realizará feira de louças

Para melhorar ainda mais o atendimento filantrópico que presta em Valadares, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae-GV) realizará uma Feira de Louças. O evento acontecerá nas próximas quinta e sexta-feira, dias 4 e 5 de maio, de 8 às 18 horas, e no dia 6 de maio, de 8 às 13 horas, nas dependências da Apae-GV. O evento será aberto ao público e todas as pessoas poderão participar. A feira acontece nas dependências de várias Apae’s do Brasil e de outras entidades, numa parceria para angariar recursos em prol das instituições. Segundo a coordenação da APAE-GV, a feira oferece produtos de altíssima qualidade e tem agradado a todos os consumidores, além de trazer resultados muito positivos. (Jornal Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Negociação salarial do transporte indefinida

Mais uma vez as negociações da campanha salarial do transporte urbano do Vale do Aço se encontram num impasse. De um lado, trabalhadores esperam uma proposta de reajuste mínimo de 5,47%, mas até então a empregadora ofereceu apenas 2,5% de aumento, menos da metade das perdas com a inflação acumulada no período de 12 meses. A data base da categoria venceu em março e agora o sindicato espera fechar um acordo até 15 de maio ou pode convocar os trabalhadores para uma paralisação em Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Em nota, a principal concessionária do transporte coletivo nas cidades da região afirma que a negociação ainda está em andamento e aguarda respostas também dos governos municipais. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)

JF tem 20% da população sem cobertura

Cerca de 20% dos juiz-foranos não possuem cobertura de atenção primária à saúde, o que significa que esse percentual da população reside em áreas que não possuem uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência. De acordo com informações da Prefeitura de Juiz de Fora, atualmente, 51% das pessoas do município estão assistidas por unidades de saúde da família e 29% pelas UBSs tradicionais. Apesar disso, diversos bairros do município não contam com atenção primária de referência. Como é o caso do Bairro Morro da Glória e adjacências. Moradores da região, inclusive, questionam o fato de prédios que já abrigaram serviços de saúde no local estarem em desuso, obrigando a população a se deslocar para conseguir assistência. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)