Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

Vendas da Felinju crescem 15%

A 26ª edição da Felinju – Feira de Moda e Lingerie de Juruaia, foi um verdadeiro sucesso. Toda a dedicação do polo trouxe um sentimento de vitória a todos os expositores, que viram os corredores da feira com quase 10 mil consumidores e potenciais clientes do atacado empolgados com os lançamentos das coleções de moda íntima, praia e pijamas. Com 66 estandes, a feira registrou um crescimento de 15% em vendas em relação a edição passada. Somente no site da Felinju houve um incremento de 25% em visitantes online, batendo mais de 60 mil pessoas, além de cerca de 240 mil páginas visitadas. (Folha Regional – Muzambinho)

R$ 600 mil para deficientes de Poços

O gabinete do deputado federal Odair Cunha encaminhou ofício à presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas, Ana Paula Tranche, comunicando que foi indicado para Poços de Caldas, no Orçamento Geral da União de 2023, uma emenda no valor de R$ 600 mil para a conclusão das obras da nova sede da entidade. O deputado Odair Cunha já destinou anteriormente emendas tanto para a Associação quanto para a AACD. Atualmente, a ADEFIP atende cerca de 345 pessoas com deficiência, totalizando aproximadamente 5.000 atendimentos mês. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Olaria debate Estação de Tratamento

No dia 20 de abril, reuniram-se na Câmara Municipal de Olaria os vereadores Rinaldo José de Paula, presidente; Vicente Ribeiro de Moura, vice-presidente; vereador Iago Batista Campos de Oliveira, secretário, os demais vereadores lvânia Aparecida de Oliveira Lima, Daiane Lopes Campos, Vitor Fonseca de Paula, Eder Mendes Gomes Junior, servidores, responsáveis da empresa Foco Construtora e Prestadora de Serviços LTDA, representantes do Poder Executivo e a população. O intuito foi a realização da segunda Audiência Pública sobre a instalação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no município. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Uberaba recolhe mais de 36 ton de lixo

A Prefeitura de Uberaba, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), continua trabalhando para combater a dengue, zika e chikungunya, doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Até o fechamento da última semana, de acordo com informações da Seção de Controle de Endemias, em 2023 foram recolhidas 36.050 toneladas de lixo – possíveis criadouros do mosquito – durante mutirão de combate às arboviroses. O chefe da Seção de Controle de Endemias da SMS, Diogo Barros, reforça a importância de a população de Uberaba receber os agentes e fazer a sua parte evitando a proliferação do mosquito. (Jornal de Uberana – Uberaba)

Justiça determina contratação de profissionais

A Justiça Federal determinou que a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) disponibilize, no prazo de 30 dias, profissionais de apoio escolar e da área de saúde com formação adequada para atender de forma individualizada quatro alunos com deficiência matriculados na Escola de Educação Básica (Eseba/UFU) que necessitam de cuidados específicos. A liminar, requerida pelo Ministério Público Federal, foi acatada pelo juiz da 3ª Vara Federal Cível e Criminal do município. A decisão pede que a contratação emergencial supra a falta de apoio aos estudantes até que a UFU realize processo seletivo para recrutar educadores especializados. (Jornal Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Empresa vai indenizar cliente de Muriaé

Uma empresa de telefonia terá que indenizar uma cliente em R$ 10 mil por ter interrompido indevidamente os serviços contratados por ela em Muriaé. A condenação por danos morais foi determinada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a decisão é definitiva. Na ação ajuizada pela consumidora, ela apontou ter sido alvo de cobranças indevidas e bloqueio irregular dos serviços. Ela afirmou ter feito uma alteração no plano, para que incluísse o fornecimento de internet, mas que segundo ela, o serviço nunca chegou. (Jornal Além Parahyba – Além da Paraíba)

Vereadora oferece projetos sociais

Com o objetivo de assistir crianças e adolescentes do Bairro São Sebastião, promovendo ações de inclusão e convívio social, cultura, lazer e entretenimento, a Vereadora Eunice Mendes colocou no Orçamento Anual de 2023, importante emenda Impositiva para a realização de um Cronograma de ações no referido Bairro. Com o recurso destinado, o Mutirão, Associação sem fins lucrativos que desenvolve Projetos Sociais no Município, está executando as diversas ações na Escola Estadual José Carneiro da Cunha. (Jornal Gazeta do Triângulo – Araguari)