Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Ocupação hoteleira foi de 90% no feriado

Ouro Preto sediou uma vasta programação concebida dentro da Semana da Inconfidência, projeto inédito que levou atividades e atrações culturais para as escolas, bairros, museus, além do centro da cidade. Tiradentes também integrou essa iniciativa. A Semana da Inconfidência é uma realização do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com as prefeituras de Ouro Preto e de Tiradentes. De acordo com os dados aferidos pelo Observatório do Turismo de Minas Gerais, o feriado prolongado trouxe para alguns municípios, como Ouro Preto, um crescimento de 80% na taxa de ocupação hoteleira. (Jornal Folha de Sabará – Sabará)

Um caso de sífilis por dia em 2023

A exemplo do que acontece no país, Minas Gerais e Juiz de Fora registram alta incidência de casos de sífilis. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), a infecção lidera a lista de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) no estado, com 6.328 casos registrado em Minas só este ano. Conforme a pasta estadual, deste total, 152 foram confirmados em Juiz de Fora até 4 de abril – cerca de 1,6 caso por dia no período. Ainda de acordo com a pasta estadual, a proliferação da infecção está ligada à prática de relações sexuais desprotegidas e diagnósticos ampliados por meio da testagem rápida. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Cinema na Cidade em Mariana

Com programação gratuita e aberta para o público de todas as idades, o programa Cinema na Cidade garantiu a diversão e o lazer de centenas de pessoas em Mariana. Os dois dias de atividades contaram com sessões de cinema, cortejos, shows musicais, intervenções circenses e show de mágica. Além de levar diversão gratuita para a população marianense, o Cinema da Cidade também construiu uma programação que valorizou artistas locais e contou com a exibição do curta “Criado”, de Uriel Marques, que foi produzido em Mariana e região. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

Colégio realiza 31ª Feira do Livro

O Colégio Sagrado Coração de Maria realizará nos dias 27, 28 e 29 de abril a 31ª edição da sua Feira do Livro. Como de costume, o evento é gratuito, aberto a toda a comunidade e será realizado nas dependências do colégio, rua Dr. Higino, nº 3, Centro. O visitante poderá apreciar e adquirir as obras expostas, além de acompanhar interessantes bate-papos e contação de histórias com autores conhecidos da cidade como Malluh Praxedes, que lançará o livro “40 anos de entrevista musical”, José Roberto Pereira, Andréa Moreira, Carmélia Cândida, Dani Andrade e escritores da Academia de Letras de Pará de Minas, que lançarão o bianuário 2022-2023. (Jornal Diário – Pará de Minas)

Beatificação de Nhá Chica tem comemoração

A primeira celebração em comemoração aos 10 anos da Beatificação de Nhá Chica, ocorreu no último final de semana, com a peregrinação do Santuário Nhá Chica ao Rio das Mortes, em São João del-Rei. A Festa dos 10 anos da Beatificação de Nhá Chica tem uma programação completa com momentos de profunda ação de fé e louvor. O Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Paróquia Santa Maria e a Diocese da Campanha organizam esse momento a todos os fiéis devotos. A programação da festa segue de 26 a 04 de maio, com Missas, procissões e encontros, sendo destaque no dia 02 de maio, pela manhã, o desfile cívico do dia da cidade. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Prefeitura de Araguari abre concurso

A Prefeitura de Araguari abriu concurso público para preencher 334 vagas em diversas áreas de atuação. As inscrições acontecem até as 15h59 do dia 17 de maio e devem ser feitas de forma online, pelo site IBGP Concursos. O certame é destinado a cargos de níveis médio, técnico e superior. Entre os cargos disponíveis estão: professor, coveiro, agente municipal de trânsito, técnico em informática, analista de controle interno, assistente social, contador, enfermeiro de ESF, fisioterapeuta, médico veterinário, nutricionista, pedagogo social, psicólogo e psicólogo escolar. A remuneração pode chegar a R$ 18.238,30. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

Digital Day chega a Varginha

Varginha recebe nesta quinta-feira, 27, o Digital Day – evento de Marketing Digital. Será um dia dedicado para aprender sobre as melhores estratégias do mercado on-line. As atividades serão promovidas das 9h às 21h30, na Agência de Atendimento do Sebrae Minas. Os interessados em participar já podem fazer a inscrição na internet. Na programação estão oito workshops práticos sobre temas como: Mobigrafia (fundamentos e técnicas para fotografia com o celular), Social Video (estratégias e técnicas para criação de vídeos curtos para as redes sociais); entre outras. (Gazeta de Varginha)