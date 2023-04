Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Poços tem lei de vigilância da rede de ensino

A Câmara Municipal de Poços de Caldas aprovou e o prefeito Sérgio Azevedo sancionou a lei que institui o Programa Municipal de Vigilância e Monitoramento da Rede Municipal de Ensino no município. O objetivo do programa é estabelecer medidas de segurança em escolas para prevenir possíveis ataques que possam representar risco à integridade física de estudantes, professores e outros membros da comunidade escolar. Nesta semana a Câmara recebeu autoridades municipais para debater a segurança nas escolas. A lei estabelece que todas as escolas da rede municipal de ensino deverão contar com, pelo menos, um vigilante portando arma de fogo durante o período escolar. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

“Bordando Memórias” beneficia 40 pessoas

O projeto Bordando Memórias está a todo o vapor em Itatiaiuçu. Mais de 40 mulheres da região participaram, na última semana, da aula inaugural do curso de bordado, nas comunidades de Curtume e Vieiras. A oficina conta com patrocínio da Mineração Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo Cultura. Aliando empreendedorismo e arte, a iniciativa se estenderá pelas próximas semanas e promete capacitação para um novo ofício, em busca de oportunizar a geração de renda e o compartilhamento de histórias por meio da arte. (Jornal Integração – Itaúna)

Parque terá cursos profissionalizantes

O Parque Tecnológico de Uberaba, em apoio à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais (Sede), colabora com a divulgação de um mapeamento voltado a empresas interessadas em contratar futuros profissionais, visando à criação de cursos técnicos profissionalizantes gratuitos, a serem oferecidos pelo Projeto Trilhas do Futuro, garantindo que as vagas estejam alinhadas com as novas demandas do mercado. A intenção é fazer um chamamento para que empresas possam participar do processo de definição qualitativa e quantitativa de vagas de cursos profissionalizantes a serem oferecidas pelo programa (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Abrasel Sul apoia Seminário Trilhas

Teve início em Três Pontas o “2º Seminário Trilhas: Turismo, Desenvolvimento e Liderança, Uai!”. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) do Sul de Minas é uma das apoiadoras do evento, que tem como objetivo impulsionar as riquezas da região através de ações planejadas, compartilhamento de boas práticas e debates em torno dos principais temas. A segunda edição reúne dezenas de gestores públicos municipais, lideranças dos municípios e empresários de diversos segmentos ligados ao turismo. De acordo com o presidente da Abrasel, André Yuki, o seminário destaca as riquezas naturais e culturais, impulsionando os atrativos, fomentando o setor de alimentação e hospitalidade e atraindo investimentos e recursos. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Extrema quer substituir Copasa

Após uma batalha com a Copasa que já dura 7 anos, a cidade de Extrema, no Sul de Minas, vai abrir na semana que vem os envelopes com as propostas de outras empresas interessadas em assumir os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município. As ofertas das companhias serão conhecidas pelo público na quarta-feira, 19. A Copasa tem contrato assinado até 2035 com a prefeitura e alega que os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto estão sendo prestados normalmente em Extrema, mas o município entrou na Justiça para anular este acordo e já conseguiu vitórias na primeira e na segunda instância. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Guaxupé tem 1ª estação de recarga

Guaxupé acaba de ganhar as duas primeiras estações de recargas para carros elétricos – ou ev charging station. A iniciativa é do empresário do setor elétrico, Geovani Magalhães, CEO do GSE Group, empresa localizada no Polo Industrial, em Guaxupé. Segundo o empresário, a ideia é difundir os benefícios da eletrificação na mobilidade urbana, por meio de veículos PHEV (híbridos plug–in) e BEV (totalmente elétricos), além de componentes, infraestrutura e serviços ligados à mobilidade, como estações de recargas, além de componentes e infraestrutura e serviços. (Mídia Brasil – Guaxupé)