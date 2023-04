Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Preços de ovos têm variação de 36%

A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) verificou que a variação nos preços dos ovos de Páscoa chegou a 36% em Juiz de Fora. A diferença é verificada quando são comparados ovos genéricos àqueles que vêm acompanhados de brindes licenciados, ou seja, quando há personagens ou alguma outra marca ligada ao brinquedo ofertado para além da marca do próprio chocolate. Já quando a comparação é entre preços de ovos sem brinde, não há grandes variações nos valores, aponta a agência. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

MTC apresenta projeto da ferrovia

O prefeito Gilson Coleta, de Nanuque, recebeu o presidente da MTC Caravelas, Divino Passos, Fernando Cabral, consultor da MTC e o ex-deputado estadual João Leite, e recebeu sugestões, para adequações de leis que possam adiantar na implantação da ferrovia Bahia Minas. A empresa está percorrendo todos os municípios que serão beneficiados com a volta da Bahia Minas para auxiliar na confecção dos projetos. O traçado original da ferrovia tem cerca 578 quilômetros e a perspectiva é que a fase de projeto e licenciamento ambiental leve cerca de dois anos. O investimento estimado é de R$ 12 bilhões, com suporte de investidores europeus e asiáticos. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Caxambu na maior feira de turismo

Na maior feira de turismo da América Latina, a WTM Latin America, que está sendo realizada no Expo Center Norte, em São Paulo, o município de Caxambu foi representado pelo prefeito Diogo Curi e pelo secretário municipal de Turismo Filipe Condé. O potencial turístico mineiro conta com um stand onde são apresentadas as atrações turísticas do estado. Com participação de 1.200 expositores e mais de 15 mil instituições do setor de turismo e viagens do Brasil e do mundo, a feira tem como objetivo intensificar os segmentos de lazer, reuniões, congressos e turismo no Brasil. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Universidade de Viçosa entre as melhores

A Universidade Federal de Viçosa obteve novamente nota máxima (5) no Índice Geral de Cursos (IGC), repetindo o excelente desempenho de anos anteriores. Entre as 68 universidades federais avaliadas no país, a UFV ficou na sétima posição e é a segunda de Minas, onde apenas três instituições obtiveram a nota máxima. Dos 28 cursos avaliados da UFV nos campi Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba, 18 são licenciaturas, sete são bacharelados e três são da área de tecnologia da informação. Três cursos obtiveram nota 5 no CPC: Ciência da Computação e Licenciatura em Educação Física, ambos do campus Viçosa, e Licenciatura em Química do campus Florestal. (Jornal Além Parahyba – Além Paraíba)

Feriado terá 180 mil veículos na MG-050

A concessionária AB Nascentes das Gerais estima que 180 mil veículos passem pelo sistema MG-050/BR-265/BR-491durante o feriado prolongado da Semana Santa e Páscoa. Segundo a empresa, o movimento deve ser intenso entre os dias 6, quinta-feira, e 9, Domingo de Páscoa. A concessionária alerta os motoristas para respeitarem os limites de velocidade e terem cuidado nas ultrapassagens. (Folha da Manhã – Passos)

Jeceaba realiza seminário de Ecoturismo

Acontece entre os dias 10 e 16 de abril, o 1º Seminário de Ecoturismo de Jeceaba – “Transformando o presente para mover o futuro”. A realização é da prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. O evento será realizado no auditório da Escola Municipal Zuleika Halfeld de Albuquerque. São 15 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas na Secretaria de Cultura de Jeceaba, localizada na Praça da Estação. (Jornal Correio Online – Conselho Lafaiete)

Uberaba terá Plano de Mobilidade

A Prefeitura de Uberaba abre licitação para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O contrato está estimado em R$2.058.125,81 e as empresas interessadas na concorrência têm prazo até 19 de maio para apresentarem documentação e propostas de preço. A empresa deverá considerar os horizontes de dois, sete e 10 anos para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana da cidade, com ações focadas para o curto, médio e longo prazo. A vencedora da concorrência terá 15 meses para entregar o plano finalizado, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço. Com isso, o documento só deve ficar pronto no segundo semestre de 2024. (Jornal da Manhã – Uberaba)