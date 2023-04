Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

67 casamentos no Balcão da Cidadania

A Universidade Vale do Rio Doce realizou no final de semana o 15º Balcão da Cidadania em Governador Valadares. Em parceria com o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania (Cejusc), 67 casais converteram a união estável em casamento, gratuitamente. A universidade ofereceu ainda diversos outros serviços à população, promovidos por estudantes de diferentes áreas – do direito à saúde – além de parceiros externos, como o Senac. Foi a 15ª edição no feirão que começou em 2008 e todo ano é um evento muito esperado pela população, pelos serviços. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Sabará concede adicional aos enfermeiros

A Prefeitura Municipal de Sabará, a partir do vencimento referente ao mês de março, concede “Adicional Especial da Enfermagem” aos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem que atuam no município. A concessão tem como principal objetivo a valorização dos trabalhadores, indo de encontro à proposta do Piso Nacional da Enfermagem, em discussão no Supremo Tribunal Federal. A lei ainda esclarece que o adicional não será incorporado ao vencimento, remuneração, proventos ou pensão do servidor, por força da Emenda Constitucional. (Folha de Sabará)

Alvinópolis e Manhuaçu têm cursos técnicos

O Sindicato dos Produtores Rurais de Alvinópolis realizou, este mês, a aula inaugural do primeiro curso oferecido pelo Polo de Ensino da Rede e-Tec do município viabilizado por meio da parceria com o Sistema Faemg Senar. Os alunos do curso Técnico em Zootecnia foram recebidos pelo presidente da entidade, Wellington Magno de Figueiredo (Nem) e pelo gerente do Sistema Faemg em Viçosa, Marcos Reis. Autoridades de Alvinópolis, Catas Altas e Dom Silvério, representantes de empresas e cooperativas parceiras também participaram do evento. (Diário de Manhuaçu – Manhuaçu)

Inaugurado o primeiro crematório de Formiga

Foi inaugurado no domingo, 2, o primeiro crematório da região Centro-Oeste de Minas Gerais. O Memorial Alvorada Crematório Parque é um investimento de iniciativa privada e está localizado na MG-050, altura do km 210, entre Formiga e Córrego Fundo com funcionamento 24 horas. O local possui câmara fria para conservação de corpos e funcionará em parceria com as funerárias locais e regionais. Além de serviço de velório, receberá cerimônias de cremação, agilidade nos trâmites burocráticos no registro da certidão de óbito, opções de urna cinerária; capela ecumênica para atender todas as religiões e crenças e entrega de cinzas em domicílio. (Últimas Notícias – Formiga)

Centros realizam 28 mil atendimentos

Os Centros de Atenção Psicossocial do município de Teófilo Otoni apresentaram um balanço das ações promovidas pelos supervisores clínicos da saúde mental, desde dezembro de 2022 até março deste ano, totalizando mais de 28 mil atendimentos em saúde mental. Entre as atividades realizadas pelos supervisores foram feitas capacitações dos servidores abordando pautas específicas da área, abrindo assim, um leque de possibilidades por meio de troca de informações e experiências, que estimulam a elaboração de projetos terapêuticos individualizados. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni).

Três Corações sedia Festival Paralímpico

Três Corações foi selecionado, pela quarta vez consecutiva, para sediar o Festival Paralímpico Loterias Caixa, sendo um dos 14 municípios mineiros escolhidos para a edição de 2023. A cidade já foi sede nos anos de 2019, 2021, 2022, sendo que em 2020, o festival não aconteceu devido à pandemia de Covid-19. O evento promove a experimentação esportiva de forma lúdica a crianças e adolescentes entre 07 e 17 anos com e sem deficiência. Foram selecionados 120 núcleos espalhados pelas 27 unidades da federação para sediar o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2023. (Jornal Três – Três Corações)

São Vicente, amiga do audiovisual

São Vicente de Minas está entre os cem municípios do Estado que receberam, da Empresa Mineira de Comunicação (EMC), o selo “Cidade Amiga do Audiovisual”, após participar da capacitação no programa “Cidade de Cinema”, para o fortalecimento do setor audiovisual. A entrega foi no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, durante o 4º Encontro Estadual de Gestores Municipais de Cultura e Turismo e Circuitos Turísticos. A iniciativa é do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e da EMC. (Jornal Panorama – São Lourenço)