Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

Ipatinga cria estrutura contra a dengue

A administração de Ipatinga anunciou na semana a abertura de uma área especial destinada a pacientes com suspeita de dengue no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, no bairro Canaã. A medida tem como objetivo proporcionar um atendimento mais adequado a pessoas que apresentem sintoma de desidratação em decorrência da dengue, requerendo intervenção mais imediata. Para amenizar a proliferação do mosquito Aedes aegypti no município, o governo local destaca que tem investido em uma série de ações estratégicas de controle e prevenção do vetor. (Diário do Aço – Ipatinga)

Concedido o Aeroporto de Uberlândia

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou, nesta quinta, 30, que os contratos de concessão de aeroportos do bloco SP-MG-PA-MG foram assinados. O conjunto de aeródromos inclui o Aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato, de Uberlândia, que foi arrematado, junto com outros 10 aeroportos, pelo valor de R$ 2,45 bilhões. A empresa vencedora foi a Aena Desarollo Internacional, que deve assumir a administração em até 125 dias. Segundo a Anac, o leilão da 7ª rodada rendeu ágio médio de 116,94% sobre o lance mínimo total. O aeroporto de Uberlândia, de Uberaba e de Montes Claros tiveram ágio de 231% em relação ao lance mínimo inicial de R$ 740,1 milhões, chegando aos R$ 2,45 bilhões. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Coletivo de Sete Lagoas tem aplicativo

O transporte público de Sete Lagoas conta agora com o aplicativo, uma maneira simples de ficar por dentro do horário dos ônibus, além de apresentar a grade completa de horários em dias de semana, sábado, domingo e feriados, um informativo sobre alterações e interrupções no serviço e a forma de pagamento aceita nas linhas. Atualmente o app já está disponível em algumas cidades de Minas Gerais e do Paraná e estará, em breve, também nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte e Curitiba, ou seja, Sete Lagoas sai na frente da capital nesse tipo de serviço. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Educação integral em Ouro Preto

A Câmara Municipal de Ouro Preto realizou uma audiência pública para debater o “Programa Educação Integral e Integrada na Rede Pública Municipal de Ensino”. De acordo com a secretária de educação, Déborah Etrusco, o que motivou a equipe da pasta a propor o Programa foi o Plano Municipal de Educação que prevê a implementação do modelo até o ano de 2024 para 50% das escolas da rede e 25% dos estudantes em educação em regime de Educação Integral e Integrada. As despesas do Programa estarão vinculadas a Secretaria Municipal de Educação. (O Liberal – Ouro Preto)

Lideranças recebem orientações em MoC

A Prefeitura de Montes Claros, através do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente (Codema) promoveu nessa quinta-feira (30), uma reunião com presidentes de associações e lideranças comunitárias, com o objetivo de passar orientações sobre chamamentos públicos municipais e a prestação de contas dos mesmos. A reunião contou com palestra do advogado Guilherme Araújo Ferreira, que falou sobre a responsabilidade legal de organizações civis em chamamentos públicos, conscientizando os presentes sobre a necessidade de fazer as prestações de contas de forma transparente e eficiente. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

“ET de Varginha” pode ser patrimônio

O Conselho do Patrimônio Cultural de Varginha acolheu pedidos da sociedade local para abertura de estudos para embasar Dossiê de Registro municipal referente ao “Caso ET de Varginha”. Diversas ações foram feitas no sentido da construção dessa imagem, tais como a projeção de bens arquitetônicos e mobiliários urbanos que fazem alusão direta à representação do que se imagina ser uma criatura extraterrestre e de objetos voadores não identificados, como popularmente são conhecidos os “discos voadores”. O Registro como Patrimônio Imaterial local vai possibilitar ações de salvaguarda com foco na educação patrimonial direcionada para estudos da astronomia, conhecimentos espaciais e da ufologia. (Jornal O Debate – Varginha)