Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

Empresa vai instalar unidade em Sete Lagoas

O Eco238, empreendimento imobiliário de uso industrial desenvolvido pela Finvest Real Estate (FRE), localizado em Sete Lagoas, na região Central do Estado, vai receber mais um investimento. A GreenCar, empresa de transformação de veículos especiais, vai se instalar em uma área de 40 mil metros quadrados dentro do condomínio mediante aportes de cerca de R$ 10 milhões. A empresa tem quase três décadas de atuação, transforma e adapta veículos para as principais montadoras do País. Está sediada em São Paulo e possui uma filial em Sete Lagoas desde 2008. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Governo adianta Piso Mineiro

Para amenizar os danos causados à população pelas fortes chuvas, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), vai adiantar o pagamento das parcelas atrasadas pela antiga gestão estadual, referentes ao Termo de Acordo assinado com a Associação Mineira dos Municípios (AMM), do passivo do Piso Mineiro de Assistência Social Fixo. A medida será destinada aos municípios que decretarem e forem reconhecidos pelo governo estadual em situação de emergência por dos temporais. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Santa Casa discute situação financeira

A administração da Santa Casa de Caridade de Formiga recebeu um grupo de empresários para um café e uma conversa informal sobre a situação financeira da instituição. De acordo com a entidade, o déficit mensal de R$ 450 mil impacta diretamente no fluxo financeiro. O setor de farmácia está desabastecido para sustentar o grande número de pacientes que necessitam de tratamento. O hospital está desde abril de 2022 sem os recursos de emendas parlamentares, em função das eleições, o que prejudicou significativamente o abastecimento de insumos. (Últimas Notícias – Formiga)

Aiuruoca sedia Circuito Turístico

Após reunião ocorrida no Centro de Informações Turísticas, o município de Aiuruoca passou oficialmente a sediar o Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira, uma associação de direito privado formado pelas cidades de Aiuruoca, Alagoa, Bocaina de Minas, Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro, Pouso Alto, São Sebastião do Rio Verde e Serranos. Após passar por uma reestruturação, o Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira retoma os seus trabalhos cujo objetivo central é o de fomentar o desenvolvimento turístico e cultural dos municípios integrantes. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Estudantes aprovados em instituições

Estudantes da Rede Municipal de Ensino de Varginha foram aprovadas em instituições de ensino da região, inclusive federais. O compromisso com a qualidade do ensino nas escolas municipais foi evidenciado com o ingresso destes estudantes em unidades do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet), do Instituto Federal do Sul de Minas (IF) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). (Gazeta de Varginha – Varginha)

Polícia investiga morte de cães

Há cerca de uma semana, moradores no Bairro Diamantina, em São Sebastião do Paraíso, começaram a encontrar cães de porte médio mortos, com características de envenenamento. Segundo informações, são mais de dez animais. A Polícia Civil passou a investigar o caso, e através de imagens de câmeras de segurança, já tem um suspeito de ser o autor. Conhecido por sua atuação na causa animal, o vereador Juliano Carlos Reis (Biju) disse que na semana passada foi procurado via rede social, por dois moradores no Diamantina denunciando os casos. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Arsae-MG aprovou nova agenda

A diretoria colegiada da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) aprovou a Agenda Regulatória 2023-2024. O instrumento de governança assegura à sociedade transparência e previsibilidade das ações que serão tomadas pela agência quanto aos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Pela primeira vez, a Agência divulga uma agenda bienal. (Folha de Sabará – Sabará)