Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

Farmacêutica inaugura unidade em Valadares

A Hypofarma concluiu na quinta-feira, 5, sua primeira fase de expansão e inaugurou uma filial em Valadares. A Hypofarma, que tem 75 anos de mercado, está instalada em uma área de 4 mil metros quadrados, no Distrito Industrial. A indústria, dessa forma, já investiu R$ 10 milhões e proporcionou a geração de 60 empregos diretos. Além disso, a estimativa é que a segunda fase se concretize dentro do prazo de quatro anos, com a construção de uma nova fábrica com tecnologia mais moderna e a geração de aproximadamente mil empregos diretos. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Comércio de CL projeta crescer 15%

Cerca de 200 novas vagas de emprego podem ser geradas em Lafaiete com a aproximação do fim de ano e a perspectiva é de crescimento nas vendas – ainda que um pouco limitado pelas incertezas econômicas. É o que aponta o balanço feito pelo Sindicato do Comércio Varejista de Conselheiro Lafaiete (Sindcomércio CL). De acordo com o presidente da entidade, Bento José de Oliveira, a expectativa é que se consolide a tendência de melhora das vendas nos meses que antecedem dezembro e que as vendas de Natal e fim de ano alcancem um aumento nominal de 15%. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Caxambu no encontro de líderes

O prefeito de Caxambu, Diogo Curi e outros líderes do sul de Minas, entre prefeitos, legisladores, empresários e profissionais liberais, participaram entre os dias 2 e 3 de outubro do encontro “Líderes em Movimento”, promovido pelo Sebrae em Foz do Iguaçu. Este é o maior evento de liderança do Brasil. O objetivo foi envolver lideranças de todo o país, para compartilhar suas realidades, conectando diferentes culturas e formas de linguagem. As temáticas abordadas foram desde a liderança por valores, trabalho com propósito em busca de um impacto positivo na sociedade, por meio de narrativas inspiradoras, até painéis que tratam sobre os impactos da inovação e da tecnologia com a essência humana. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Além Paraíba recebeu R$ 1,314 mi

No último mês de agosto, a Prefeitura Municipal de Além Paraíba recebeu R$ 1.314.534,00 do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, repassado pelo governo federal. O repasse acumulado nos nove primeiros meses de 2023 alcançou R$ 27.569.795,60. O Fundo de Participação dos Municípios –FPM – é a principal fonte de recursos dos municípios brasileiros de médio e pequeno porte. Os dados estão disponíveis no site da prefeitura e no site do Tesouro Nacional. (Jornal Além Parahyba – Além Paraíba)

Hospital será inaugurado em Araguari

O grupo Imepac definiu para segunda-feira, 9 de outubro, a inauguração oficial do Hospital Universitário Sagrada Família. Evento que será realizado em solenidade marcada para a sede do HUSF, às 8h30.O HUSF está atendendo apenas pacientes de Araguari. Até o momento, realizou aproximadamente 200 cirurgias com pacientes locais. Mas, a partir de sua inauguração oficial, nesta segunda-feira, passará a atender pacientes de todo estado e do Brasil, tanto por pessoas encaminhadas pela SUS, como também atendimentos particulares. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Empresa homologada para gerir UPAs

Publicada a homologação da empresa classificada no Chamamento Público para operacionalização da gestão e execução de ações dos serviços de saúde das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24h São Benedito e Mirante. A Sociedade Educacional Uberabense (SEU) apresentou a proposta mais vantajosa para a administração pública, que julgou o processo licitatório em técnica e preço, e vai gerir as duas UPAs de Uberaba pelos próximos 60 meses. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

300 mil quilos de alimentos no Banco

O Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA) encerrou o mês de setembro com a captação e doação de 300.444 quilos de alimentos, que são encaminhados a famílias em situação de vulnerabilidade, por meio dos Cras (Centro de Referência da Assistência Social), a mais de 40 entidades da rede socioassistencial do município (associações, equipamentos públicos, igrejas) e também aos Bancos de Alimentos de cidades da região. De acordo com diretora de Segurança Alimentar, Adriana Oliveira, essas mais de 300 toneladas de doações são fruto do trabalho de captação e fidelização de parceiros doadores desenvolvido pelo BMA. (O Pergaminho – Formiga)