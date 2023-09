Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Coral Canarinhos comemora 50 anos

No mês em que se comemora o centenário de Itabirito, a Associação Cultural Coral Canarinhos de Itabirito celebra também os seus 50 anos e para marcar essa celebração, a instituição promoverá um grande espetáculo cênico musical gratuito, na Praça do Centenário, no próximo domingo, 01. Voarás é o nome do espetáculo que contará com a participação de aproximadamente 250 artistas no palco, alunos e alunas da instituição, professores e atores convidados. Um espetáculo que através da música, gestos, cenas e sons falará sobre o tempo e percorrerá parte da trajetória da instituição. (O Liberal – Ouro Preto)

Caxambu convida ministro

O Ministro do Turismo, Celso Sabino Oliveira, foi convidado pela Chefe da Central de Apoio ao Turista, Ana Cristina Ribeiro a visitar Caxambu. O encontro foi na Abav Expo 2023, no Rio de Janeiro, evento do qual a secretaria de Turismo de Caxambu está participando. Durante a reunião, ela apresentou ao ministro o material de divulgação do município, destacando os atrativos turísticos, as belezas naturais e as opções de lazer que fazem de Caxambu um destino encantador para os visitantes. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Varginha faz monitoramento vacinal

A Secretaria Municipal de Saúde de Varginha, através do setor de epidemiologia, informa que os profissionais de saúde das Unidades Básicas que possuem sala de vacinas realizarão o monitoramento rápido de cobertura vacinal contra febre amarela nos bairros ao seu entorno. Cada unidade que possui sala de vacinas fará visitas domiciliares e terão que analisar 75 cartões de vacinas para verificar se as pessoas receberam as doses recomendadas. Eles terão disponível no momento da visita a vacina contra a febre amarela para atualização dos cartões em atraso. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Uberlândia recebe novos ônibus

A Sorriso de Minas, uma das empresas que operam o serviço de transporte público de Uberlândia, anunciou a integração de novos ônibus nas frotas que atendem as regiões Central, Oeste, Norte e Leste da cidade. De acordo com a empresa, foram adquiridos 21 novos ônibus. Do total, onze já estão em operação e o restante será implementado gradativamente, de acordo com a demanda. De acordo com a Ubertrans, entidade responsável pelo transporte público municipal, a expectativa é inserir 61 novos ônibus na frota da cidade. O investimento total será de mais de R$ 50 milhões. (Jornal de Uberlândia)

Acasp ao completar 24 anos

Na quarta-feira, na sede da Fiemg – Regional Centro-Oeste, a Associação Comunitária para Assuntos de Segurança Pública (Acasp), comemorou o 24º ano de atuação. A entidade, ao longo de mais de duas décadas, repassou R$ 15 milhões para as instituições de segurança no município, homenageou diversos órgãos da imprensa, pelas parcerias na divulgação institucional da associação e nos fatos relevantes que envolvem a segurança do município. (Portal Divinews – Divinópolis)

Manhuaçu tem recursos da Saúde

O governador Romeu Zema e o vice-governador Professor Mateus participaram da solenidade de assinatura simbólica do Termo Aditivo do Acordo do Fundo Estadual que regulamenta a transposição e transferência de saldos constantes e financeiros provenientes de repasses, parcerias e convênios firmados com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais até a data de 9 de maio de 2023. Manhuaçu está entre os municípios beneficiados. O Termo Aditivo do Acordo do Fundo Estadual vem para facilitar a gestão financeira dos municípios na área da Saúde, permitindo, por exemplo, o remanejamento de recursos que anteriormente eram “carimbados”. (Diário de Manhuaçu – Manhuaçu)

Caeté ganha sala do empreendedor

Na terça-feira, 26, o prefeito Lucas Coelho inaugurou um importante espaço para o fortalecimento do empreendedorismo local. Em parceria com a Jucemg, Sebrae e Aciac/CDL, foi aberta ao público a Sala Mineira do Empreendedor, um espaço voltado para novos negócios, registro empresarial e apoio à gestão de negócios de forma simplificada e desburocratizada, além de inúmeros outros serviços. O objetivo da Sala Mineira é melhorar as condições de competitividade das empresas locais dentro do mercado, qualificar e preparar o setor de comércio e serviços para o desenvolvimento.