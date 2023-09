Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

União apresenta o Projeto Jequitaí

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), vão realizar, de 3 a 5 de outubro, um roadshow para apresentar a potenciais investidores o edital de concessão do Projeto Hidroagrícola Jequitaí, localizado na cidade de Jequitaí, no Norte de Minas. Técnicos da Pasta apresentarão as principais informações sobre o projeto e tirarão dúvidas sobre os estudos de viabilidade e minutas jurídicas associadas aos empreendimentos. As reuniões serão realizadas de forma individual, por meio de videoconferência ou presencialmente, na sede da Codevasf, em Brasília. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Minas tem alta no consumo de energia

Enquanto o consumo de energia elétrica no Brasil cresceu 3,9% em agosto, em relação ao mesmo período do ano passado, o consumo em Minas Gerais avançou apenas 0,4% na mesma base de comparação, segundo dados preliminares do boletim da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). No País, essa foi a quarta alta consecutiva. Em Minas, esse foi o primeiro registro de aumento no consumo depois de quatro meses seguidos de queda. Na primeira quinzena do mês de setembro, quase 60% da energia elétrica consumida em Minas foi destinada para a indústria metalúrgica (36,31%) e de extração de minerais metálicos (21,05%). (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Araxá notifica empresa de coleta

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos notificou a empresa Liarth Limpeza Urbana, responsável pela coleta de lixo, exigindo o estrito cumprimento do contrato em vigor. Diversas regiões foram afetadas pelo descontinuamento do serviço, o que gerou inúmeras reclamações da população. A empresa atual se encontra no prazo final de contrato, que se encerra no dia 3 de outubro. A nova empresa, Limpebras Engenharia Ambiental, vencedora do processo de licitação, assume o serviço de coleta de lixo a partir do dia 4 de outubro. Dentre as principais mudanças, estão o aumento do número de rotas de recolhimento, a extinção de ilhas de lixo e o recolhimento diário gerado em residências e pontos comerciais do município. (Correio de Araxá)

Comerciantes faturam com onda de calor

A onda de calor está motivando também uma onda de vendas em alguns setores. Do picolé à água de coco até o ventilador e o ar-condicionado, vendedores no Centro da cidade têm observado uma procura crescente por produtos para se refrescar. Damião Cruz é dono de um carrinho de água de coco e já passou por muitas ondas de calor. Há dez anos ele trabalha no mesmo ponto na Rua Halfeld. Para o vendedor, a cada ano, o calor só vem aumentando. Nos últimos dias, as altas temperaturas ocasionaram um aumento, em estimativa, de 20% nas suas vendas de água de coco. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Odontologia luta pelo piso salarial

A macrorregião de Caratinga – que abrange mais de 10 municípios – recebeu, na semana passada o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, Raphael Castro. O encontro foi aberto para toda a comunidade da área odontológica. Nilton Ruste de Carvalho Júnior, representante municipal do CRO-MG, relata a importância do evento para os profissionais: “Caratinga é uma macrorregião, pega a abrangência de mais de 10 cidades. Ao trazer o presidente do Conselho para a nossa cidade, para falar o que está sendo feito pelo conselho, falar para todos os profissionais, não apenas o dentista, mas, também para protéticos, auxiliares e estudantes do curso de Odontologia”. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Incêndio atinge laboratório da Universidade

O laboratório de química da Universidade Federal de Itajubá (Unifei) foi atingido por um incêndio no fim da tarde dessa terça-feira (26). O local foi tomado por uma fumaça de cor preta. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Inicialmente, os brigadistas tentaram conter as chamas, mas os bombeiros precisaram ser acionados. Conforme os militares, o local inicial do incêndio utiliza Gás Líquido Inflamável (GLP). Um professor realizava teste em um equipamento chamado Bico de Bunsen, quando, segundos os bombeiros, o fogo começou. (Últimas Notícias – Formiga)

Valadares realizará seminário de turismo

Foram encerradas na segunda-feira, 25, as inscrições para o 2º Seminário Viva Valadares, que contempla o setor de turismo, com foco em hotelaria. Segundo a Prefeitura, esta é uma ocasião certeira para que empresários e profissionais atuantes no ramo do turismo se atualizem acerca das novidades do segmento e, assim, aprimorem a qualidade dos serviços. “A hospitalidade é fundamental para encantar o turista. E os palestrantes convidados vão abordar temas de interesse para alavancar a geração de renda e valor agregados ao produto do setor hoteleiro”, mencionou a diretora de Turismo pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Betinna Tassis. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)