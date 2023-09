Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Vereadores usam cadeiras em ação

Vereadores da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, da Câmara Municipal de Juiz de Fora, desceram a Rua Halfeld, na quinta-feira, com os olhos vendados, guia e cadeira de rodas, para experimentar a vivência dos que têm dificuldade de mobilidade. A ação acontece depois do atleta paralímpico, Alexandre Ank, desafiar os parlamentares da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência a conhecerem os desafios de acessibilidade, a fim de que sejam criadas políticas públicas em prol dessa parcela da população. Mobilização por acessibilidade aconteceu no Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

1º Sul de Minas Festival de literatura

Até o dia 26 de setembro, o Instituto Luso – Ítalo – Brasileiro e a Academia Sul de Minas de Letras realizarão a 1° Sul de Minas Festival de Literatura e Artes em Varginha. As atividades acontecerão no Museu Municipal e no Theatro Capitólio com entrada gratuita. De acordo com Marcelo Nascimento, organizador do evento, o objetivo é o fortalecimento do incentivo à leitura e a inclusão ainda maior da comunidade dos eventos artísticos, já que o Instituto Luso – Ítalo – Brasileiro foi oficializado como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura. (O Debate – Varginha)

Cozinhas comunitárias pedem doações

Um trabalho desenvolvido por voluntários que atuam em comunidades carentes de Uberlândia está necessitando do apoio da população para manter o funcionamento das atividades. São as chamadas ‘Cozinhas Comunitárias’, que oferecem refeições a famílias em situação de vulnerabilidade social. Com o aumento da demanda, que para algumas ultrapassa os 50%, a queda das doações tem sido a principal dificuldade para seguir com o atendimento. Juntas, as comunidades ofertam refeições para mais de 4 mil famílias. Segundo a coordenadora da cozinha do bairro Élisson Prieto (Glória), Cacica Kawany Tupinambá, a demanda tem sido cada vez mais crescente. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Unidades de saúde reformadas em Uberaba

A Prefeitura de Uberaba, por intermédio da Secretaria de Saúde, publicou os editais de concorrência para contratação de empresas de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade Matricial de Saúde Luiz Meneghello e das Unidades Saúde da Família Nossa Senhora Aparecida e Lecir Nunes Ramos, situadas, respectivamente, nos bairros Volta Grande, Serrinha e Parque das Américas. Os contratos serão custeados pela Secretaria de Saúde, com recursos oriundos da transferência especial do Estado, por meio do acordo para compensação pelo rompimento da barragem em Brumadinho. (Jornal de Uberaba)

Araçaí incentiva alimentação saudável

Foi realizada no município de Araçaí uma oficina culinária com os alunos matriculados no primeiro e segundo ano do ensino fundamental da Escola Municipal Jorge Mascarenhas. Na oportunidade, as crianças prepararam um sanduíche (hambúrguer) de forma saudável. A atividade foi direcionada pela nutricionista Cintia Ribeiro Rocha, responsável técnica da merenda escolar, com apoio da estagiária de nutrição Anna Clara Dias Santana, e também da Secretaria Municipal de Educação. “A atividade teve como objetivo principal desmistificar a cultura do fast-food, mostrando para as crianças que o que é saudável também pode ser gostoso e feito em casa”, explicou Cintia Ribeiro. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Sabará promove Semana do Patrimônio

Entre os dias 25 e 29 de setembro, a Prefeitura de Sabará, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo, promoverá a Semana do Patrimônio e Turismo, iniciativa que faz parte do Projeto Abrace Sabará. O projeto tem como objetivos apreciar e manter viva a cultura e as tradições relacionadas à preservação do patrimônio cultural e natural da cidade, que estimulam o turismo local; e despertar na população o sentimento de pertencimento e amor pela cidade. Dentro da programação, totalmente gratuita, estão previstos abraços simbólicos em bens patrimoniais tombados e de interesse cultural, rodas de conversa, tour pelo patrimônio da cidade, ações culturais e de educação patrimonial e celebração do Dia Mundial do Turismo, comemorado no dia 27 de setembro. (Folha de Sabará – Sabará)