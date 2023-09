Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

PIB de Minas Gerais cresceu 4,4%

O Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais cresceu 4,4% no segundo trimestre de 2023, frente ao primeiro trimestre. Em termos reais, foi estimado crescimento de 3% em relação ao segundo trimestre de 2022. O valor chegou, assim, a R$ 258,1 bilhões e representa 9,7% de participação no PIB do Brasil aferido para este mesmo período. Com o resultado, o PIB de Minas acumula alta de 3,1% nos primeiros seis meses de 2023 e um valor de R$ 486,3 bilhões. E, por último, na média dos últimos 12 meses considerados, o PIB de Minas registrou expansão de 2,9% na comparação com a média dos 12 meses anteriores. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

28ª Fenics lançada em Montes Claros

Foi lançada oficialmente, no Parque de Exposições João Alencar Athayde – em Montes Claros – a 28ª edição da Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços (Fenics), que segue até domingo, 17. Gislayne Lopes Pinheiro, presidente da ACI, destaca que a Fenics é um evento para mostrar o potencial da região. “Esta grande vitrine apresenta as vocações do Norte de Minas, em diversos segmentos. É a oportunidade de os expositores ampliarem o networking e gerar novos negócios”. São esperadas cerca de 80 mil pessoas, somando os quatro dias de feira. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Ex-vereador é condenado

A pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Justiça condenou um ex-vereador de Nova Serrana pela prática de atos de improbidade administrativa que causaram lesão ao erário. A decisão foi proferida em Ação Civil Pública ajuizada pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Nova Serrana, a qual narra que o então vereador indicou à nomeação para o cargo público de auxiliar parlamentar, uma pessoa que jamais teria exercido as funções do cargo, tratando-se de funcionário fantasma da Câmara Municipal de Nova Serrana. (Portal G37 – Divinópolis)

Fórum debate plano de saúde ao servidor

O vereador Evaldo do Ferrocarril foi o solicitante de um Fórum Comunitário que debateu o Projeto de Lei que dispõe sobre a “concessão de auxílio para contratação de plano de saúde aos empregados públicos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta”. A reunião ocorreu na tarde desta quarta-feira, 13, no plenário da Câmara Municipal de Araxá. A mesa de honra foi composta pelo vereador solicitante, pelo presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais das Prefeituras, Câmaras e Autarquias da Microrregião do Planalto de Araxá, Hely Aires, representantes da Unimed e pelo secretário de governo, Rick Paranhos, representando o Executivo Municipal. (Correio de Araxá – Araxá)

Nucec abre cápsula do tempo

No final de semana o Colégio Nucec sediou uma Feira de Ciências repleta de conhecimento, interação e comemorações. O momento mais aguardado foi a abertura da Cápsula do Tempo, material enterrado há uma década. Na cápsula foram depositados papéis contendo pensamentos e expectativas para o futuro, escritos, na época, por estudantes, pais de alunos e colaboradores do colégio. A instituição, que completou 25 anos, possui hoje 430 alunos, mais de 60 colaboradores e parceria com o Sistema de Ensino Bernoulli. (Opinião Caeté – Caeté)

Militar comanda projeto de ensino

Além de assumir a tarefa de proteger a população, o soldado Maicon Douglas Rodrigues de Souza, de 27 anos, abraçou mais uma causa grandiosa: a educação. O militar, atualmente, abre caminhos para outros jovens de baixa renda familiar que sonham em seguir os mesmos passos, por meio de um projeto nascido na simplicidade da sala de casa. Esse diferencial, aliás, deu ao projeto o nome de ‘Barracon’. “O foco é a periferia. São as pessoas que não têm condições de estudar, assim como eu [não tinha]. Na minha cabeça, ser policial era coisa de outro mundo. E hoje sou polícia. E vejo outras pessoas beneficiadas pelo projeto. É muito gratificante”, ressalta. (Jornal Diário do Rio Doce – Governador Valadares)