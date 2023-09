Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Concessão do Saae de Valadares definida

A Prefeitura de Governador Valadares deu início à abertura do processo de licitação da concessão do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Governador Valadares. O processo será realizado no dia 24 de outubro, na sede da B3, em São Paulo. A empresa vencedora da licitação terá o direito de exploração da infraestrutura do Saae e também deverá prestar os serviços de implantação, operação e gestão do sistema de adução, tratamento e distribuição de água e esgoto. O contrato com a concessionária será de 30 anos e a empresa ficará responsável por atender não só a área urbana, como também a zona rural e os distritos que integram ao município. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Fundinho Festival 2023 em Uberlândia

A Prefeitura de Uberlândia continua empenhada em apoiar eventos culturais. Com 12 horas de programação musical, a 7ª edição do Fundinho Festival, que tem a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo como parceira na logística, será realizada neste sábado, 16. Viabilizado por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PMIC), com realização do Sistema Martins, o espetáculo é gratuito e reúne nove atrações de Uberlândia e Uberaba. A partir das 10h, a Praça Coronel Carneiro será palco da mistura de música e gastronomia. A edição do Fundinho Festival de 2023 é parte das celebrações dos 135 anos de Uberlândia. (Correio de Uberlândia)

Patrocínio faz parceria com contadores

A Prefeitura de Patrocínio promoveu nessa quarta-feira (13), no Auditório Geraldo Campos, o “Café com os Contadores”, uma iniciativa que reuniu vários profissionais contábeis, onde eles puderam acompanhar uma palestra ministrada pela empresa Sigma VAF. O tema central da palestra foi a parceria entre os contadores e a Prefeitura na implementação de um sistema de monitoramento do VAF, um índice importante para a gestão fiscal do município. Nayara Bernardes, fiscal tributária da Prefeitura de Patrocínio, destacou a relevância do sistema VAF para a administração municipal. Ela ressaltou que a parceria com a Sigma VAF visa a implantação de um sistema que acompanhará e monitorará esse índice. (Jornal de Patrocínio)

Receita Federal fará leilão

No dia 22 de setembro de 2023, a Receita Federal do Brasil em Minas Gerais realizará um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas para pessoas físicas e jurídicas. Serão leiloados relógios inteligentes (smartwatches), aparelhos celulares e seus acessórios, utensílios domésticos, acessórios e peças para veículos, videogames, eletroeletrônicos, itens de vestuário, tecidos, automóveis de passeio, caminhões, dentre outros produtos. Destaca-se o leilão de um automóvel BMW 320I ano 2013 e um caminhão VW 11180 ano 2020, disponíveis em Poços de Caldas. Também há lotes disponíveis em Pouso Alegre e Varginha. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Museu de Caeté tem acesso online

A riqueza do patrimônio cultural dos museus brasileiros poderá agora ser acessada de maneira ampla pela população. O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) lançou a Brasiliana Museus, plataforma online gratuita destinada a disponibilizar ao público acervos de museus brasileiros. Até o momento, são mais de 20 mil itens digitalizados de 21 museus do país, dentre eles o Museu Regional de Caeté. Acesse https://brasiliana.museus.gov.br/. Para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a iniciativa permitirá a democratização do acesso aos museus. (Opinião Caeté)

Cejusc Itinerante oferece serviços

No mês de novembro, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Araguari vão promover o Cejusc Itinerante. A ação tem o intuito de simplificar o acesso à Justiça, levando vários serviços do Poder Judiciário para a população. Dentre os serviços oferecidos, estão: orientações processuais; audiências de conciliação, atinentes às matérias de competência dos Juizados Especiais e da Justiça Comum. Conforme o juiz de Direito, Pedro Begatti, um calendário de atividades será divulgado pelo Cejusc, para que os cidadãos saibam tudo que vai acontecer. (Jornal Gazeta do Triângulo – Araguari)