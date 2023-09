Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Hospital de 3 Corações fecha leitos

O Hospital São Sebastião, da cidade de Três Corações, fechou 10 leitos de UTI por falta de verba. As unidades foram disponibilizadas durante a pandemia da Covid-19 e foram mantidas mesmos após a diminuição dos casos. Segundo o diretor do hospital, Vanderlei Toledo, o local tinha 20 leitos em execução, mas apenas 10 credenciados pelo SUS. Dessa forma, a própria instituição e a prefeitura custeavam o uso das máquinas. (Blog do Madeira – Varginha)

Aeroporto espera 6 mil no feriadão

O Aeroporto de Montes Claros vai operar 82 voos durante o feriadão do 7 de setembro. Os 20 aeroportos da Rede Infraero com voos comerciais regulares devem receber, de 6 a 11 de setembro, 682,5 mil passageiros durante o feriado prolongado do Dia da Independência. Estão previstos também 5.449 voos no período, entre pousos e decolagens. A estimativa para o Aeroporto Mário Ribeiro, em Montes Claros, é de receber 6.050 passageiros. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Passos terá nova estação de tratamento

A Câmara de Passos aprovou projeto que autoriza a prefeitura a repassar R$ 5 milhões ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) do município para a construção de uma nova estação elevatória de esgoto. O repasse será por meio de convênio de cooperação financeira. Segundo informações do Saae, a nova estação será construída para receber o esgoto da bacia do córrego São Domingos, na região do Casarão, e quando estiver pronta deve elevar para cerca de 90% o volume de esgoto tratado em Passos. (Folha da Manhã – Passos)

“Por Elas” é lançado em Sete Lagoas

No auditório da Faculdade Santo Agostinho, em Sete Lagoas, uma iniciativa importante ganhou vida na semana passada. Trata-se do lançamento do projeto “Por Elas”, uma ação idealizada pela vereadora Carol Canabrava, Delegacia da Mulher, as Faculdades Santo Agostinho e FacSete, a professora Tereza Sader e a aluna do curso de Direito, Valdirene Gomes, além de diversos parceiros. Com o objetivo de unir forças contra a violência, o projeto “Por Elas” visa oferecer um suporte abrangente às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

Prefeitos querem recuperar rodovia

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, e o secretário do Agronegócio, Agnaldo Silva, se reuniram com o prefeito de Água Comprida, Alexandre de Almeida Silva. A principal pauta da agenda foi a situação da rodovia AMG-2535. Durante a reunião, os participantes dialogaram sobre a situação dos 15 quilômetros da rodovia AMG-2535, que liga o município de Água Comprida à rodovia MG-427. Com foco na recuperação da estrada, ficou acordada a intermediação da prefeita Elisa Araújo, que é presidente da Amvale, junto ao Governo do Estado. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Renascer Junino conquista 3º lugar

Com a apresentação ‘En-Cantos de Luiz Gonzaga’, a Quadrilha Renascer Junino mostrou muita harmonia, vibração e organização, e conquistou o merecido 3º lugar no Concurso Municipal de Quadrilhas do Grupo de Acesso em 2023. Além de subir para o Grupo Especial do Arraial de Belo Horizonte 2024, a agremiação ainda faturou o prêmio de R$ 17.660,29. Fundada em setembro de 2018 por um grupo de 6 amigos amantes dos festejos juninos, a Renascer Junino Casa Azul tem como grande objetivo fomentar a cultura popular. Atualmente a agremiação conta com 65 componentes, o presidente é o Sidney Shilton e este é o terceiro ano que a Renascer participa do Arraial de Belô. Além de 2023, a agremiação marcou presença em 2019 e 2022. (Folha de Sabará – Sabará)

Samarco doa material reciclável

Cerca de 200 toneladas de material reciclável como papel, papelão, plástico, vidro, latinhas de alumínio e óleo vegetal foram doadas pela Samarco à Associação de Catadores Padre Faria de Ouro Preto, sendo 130 Toneladas em 2022, e 70 toneladas até julho deste ano. A parceria com a entidade contribui para melhor gerenciamento de resíduos e evita o descarte prejudicial ao meio ambiente. A Samarco realiza a triagem na Central de Materiais Descartáveis, por meio de uma empresa contratada, antes de entregar à associação que realiza a venda dos recicláveis. (O Liberal – Ouro Preto)