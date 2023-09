Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Câmara anula contrato de transporte

Por unanimidade, a Câmara de Divinópolis aprovou o parecer da comissão de Administração sobre a recomendação do Tribunal de Contas do Estado para declarar nulo o contrato com a TransOeste. A recomendação, encaminhada ao Executivo, é para que um novo processo licitatório seja iniciado nos próximos 60 dias. A empresa ainda não se manifestou. Conforme anunciado pela atual administração municipal, a Prefeitura deve acatar a solicitação e iniciar o processo. Os vereadores também reforçaram a importância de garantir, contratualmente, melhorias na prestação do serviço. (Jornal Agora – Divinópolis)

Área Azul dobra em Varginha

A “nova” Área Azul em Varginha terá 2.945 vagas, praticamente o dobro da quantidade atual, que é de 1.500 vagas. Em vez dos monitores contratados pela prefeitura que controlavam o estacionamento rotativo na cidade, uma empresa escolhida por concorrência pública da prefeitura será responsável pelo serviço. Por força de contrato, a empresa terá que gerar 17 empregos, sendo 10 monitores nas ruas para fiscalizar as vagas e orientar os motoristas e motociclistas. O espaço nas vagas será vendido de três formas. (Blog do Madeira – Varginha)

Geoparque avança em Uberaba

Dando andamento às ações de fortalecimento do Aspirante Geoparque Uberaba – Terra de Gigantes, representantes do projeto foram recebidos na Prefeitura de Uberaba. Nesta quinta-feira, 31, a equipe se reuniu na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedec). O grupo foi recebido pelo titular da Sedec, Rui Ramos, e pela diretora de Turismo, Feiras e Eventos, Maria Aparecida Basílio. Na ocasião, foram alinhadas ações em andamento e iniciativas futuras. Além disso, a equipe dialogou sobre estratégias para trazer melhorias para o Geoparque e, consequentemente, para a população uberabense e turistas. (Jornal de Uberaba)

Diversão em Cena em Sabará

O Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal há 13 anos, é o maior programa para formação de público para teatro infantil do país e traz à Sabará mais uma atração nesse fim de semana. No domingo, 3, às 16 horas, no Centro Cultural José da Costa Sepúlveda, o grupo Ponto de Partida apresenta “Os Gnomos contam a história do Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, em cartaz desde 1992. A história é contada por Gnomos doces e engraçados, que levam o faz de conta às últimas consequências. A atual temporada do Diversão em Cena faz parte das comemorações pelos 35 anos da Fundação ArceloMittal. (Folha de Sabará – Sabará)

Auditoria entrega relatório

A empresa Grant Thornton Auditoria e Consultoria, que auxiliou a CPI da Saúde na condução dos trabalhos, apresentou o relatório técnico elaborado após todo o levantamento feito durante reuniões, convocações e denúncias encaminhadas ao Legislativo. A partir de agora, o relator da comissão deverá divulgar o parecer final para aprovação. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instaurada pela Câmara de Poços de Caldas para apurar questões envolvendo a área da saúde do município. A reunião extraordinária da CPI contou com a presença de vereadores, representantes da empresa e público em geral. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

SindBebidas MG repudia ICMS

O Sindicato da Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais (SindBebidas MG) divulgou nota onde repudia a proposta do governador Romeu Zema de retornar com a cobrança da alíquota adicional de 2% de imposto. A proposta do governo, conforme apresentada no Projeto de Lei (PL) 1295/2023 lido em plenário nesta terça-feira, 29 de Agosto, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), tem como alvo uma vasta gama de produtos que vão desde bebidas até equipamentos eletrônicos. (BalcãoNews – Belo Horizonte)

Itabirito tem torneio de Ginástica

A Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realizou no último sábado, dia 26 de agosto, o Torneio Municipal de Ginástica. A competição aconteceu na quadra do antigo Cemi, o Complexo Esportivo Maria José Gonzaga Pereira Lima. Participaram da competição cerca de 160 alunos da Escola de Esportes, que integra o Núcleo de Ginástica do município. O evento contou com participação das equipes masculina, pré-mirim, mirim, pré-infantil, infantil, infanto-juvenil, juvenil e adultos. Foram disputadas as modalidades de ginástica artística e de trampolim. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)