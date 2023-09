Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Transplante na Santa Casa JF: 40 anos

“É um presente de Deus”, expressa Osmarina Riani que, há 40 anos, recebia o primeiro rim transplantado em procedimento realizado pela Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Na época, a doação do órgão partiu de sua irmã, Olga Riani, e marcou o início da atuação do hospital na área de transplantes. De lá para cá, a unidade de saúde realizou 1.548 transplantes renais, número cuja média anual vem apresentando crescimento e consolidando a Santa Casa como referência no serviço em Minas Gerais e no país. Em 2022, 163 procedimentos do tipo foram realizados. Este ano, até esta quarta-feira (30), já foram concluídos 128 transplantes. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Inquérito da CPI da Cemig arquivado

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais arquivou o inquérito iniciado pela CPI da Cemig na Assembleia Legislativa, após não encontrar irregularidades na gestão da empresa. A apuração dos deputados estaduais ocorreu de 2021 a 2022, que questionavam contratações realizadas pela Cemig. Na decisão, o MP conclui que não há sequer indício de ato criminoso ou irregularidade, após meses de verificação do relatório produzido pela CPI. Em nota, o governo de Minas Gerais disse que o arquivamento comprova a ausência de irregularidades na Cemig. (Gazeta de Varginha)

Virgínia ganha Centro Administrativo

Na tarde de 30 de agosto, como grande presente dos 112 anos de emancipação político-administrativa de Virgínia, o município recebeu o novo Centro Administrativo “Prefeito João Bosco Brito Negreiros” e a Praça “Prefeito Júlio Cesar Ivo”, que foram inaugurados com um grande sentimento de superação e vitória. As obras resultaram de todo um trabalho de persistência e união, onde junto com o Governo do Estado, BDMG e Poder Executivo e Legislativo, pode executar uma grande obra que será mais um marco a Virgínia. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Casamento comunitário em Itabirito

Encerrando a programação da 17ª Semana de Desenvolvimento Econômico de Itabirito, a Prefeitura de Itabirito, em parceria com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) e com o Cartório de Registro Civil da Comarca de Itabirito, realizou no último sábado, dia 26 de agosto, um casamento comunitário. O casamento comunitário foi a oportunidade de realizar o sonho de vários casais. “Muitas pessoas têm o sonho de casar e não têm condições financeiras. Essa é uma oportunidade para que as pessoas possam oficializar o casamento e a vida a dois. Estamos fazendo 79 casais felizes”, afirmou a procuradora consultiva do município, Celina Rodrigues. (Liberal – Ouro Preto)

Delivery de Livros em 4 cidades

“O mundo chegando de moto”, descreve Gabriella Beltrame, professora e mãe dos pequenos Joaquim e Vicente Beltrame. Segundo ela, essa é a sensação ao receber o Delivery de Livros do Instituto Usiminas em sua casa, às terças-feiras, com os pedidos da família. Leitora assídua, ela é uma das quase 3 mil pessoas beneficiadas nos três anos de atuação do serviço. Com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a iniciativa do Instituto Usiminas atende regularmente mais de 80 bairros em quatro cidades do Vale do Aço, disponibilizando o acervo da Biblioteca Central de Ideias para os interessados. (Jornal dos Vales)

Uberaba nas paralimpíadas em Brasília

A delegação de Uberaba seguiu para Brasília, onde integra a Seleção Mineira que participa da etapa regional das Paralimpíadas Escolares. O evento, que acontece entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, reunirá 530 estudantes-atletas do paradesporto de Minas Gerais, Acre, Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins, que competirão nas modalidades de atletismo, bocha e natação. Os classificados em Brasília representarão o Estado nas Paralimpíadas Escolares 2023. (Jornal de Uberaba)

Arte e resiliência no ‘Quarteirão Preto’

A 5ª edição do “Quarteirão Preto”, evento que reúne artistas de diversas linguagens, representatividade e resiliência do povo negro de Sete Lagoas, acontece no dia 02 de setembro a partir das 12 horas, no Anfiteatro Mauro Faccio Gonçalves do Centro Cultural Nhoquim Drummond (Casarão). O evento de cunho popular, surge a partir da vontade de um grupo de amigos de terem um local de referência artística, onde pudessem se expressar e ver sua cultura representada de forma natural, sem caricaturas ou meramente para cumprir a cota. (Jornal Sete Dias – Sete Alagoas)