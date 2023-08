Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Amuc apoia movimento pelo FPM

Os prefeitos da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri – Amuc, reunidos em assembleia extraordinária, decidiram apoiar o movimento de paralisação das Prefeituras proposta pela Associação Mineira dos Municípios devido à situação difícil que passam todos os municípios com as quedas drásticas e contínuas do FPM e ICMS, sendo estas suas principais fontes de receitas. O presidente da associação e prefeito de Carlos Chagas, Nanayoski Tavares, abriu o evento e enfatizou que a situação é gravíssima, com queda de 35%, prejudicando sobremaneira os trabalhos que os prefeitos têm que prestar à população. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Expoqueijo Brasil fomentou turismo

Uma experiência única para os amantes de queijo. A ExpoQueijo Brasil 2023 – Araxá International Cheese Awards – fomentou o turismo e movimentou o comércio da cidade. Em quatro dias de evento, mais de 35 mil pessoas passaram pela Estância Hidromineral do Barreiro. A Expoqueijo contou com a parceria da Prefeitura de Araxá. O evento reuniu os melhores queijos do mundo em Araxá. Aberto gratuitamente ao público, a feira contou com atrações musicais e culturais, autoridades, mestres queijeiros, concurso internacional, chefes de cozinha, produtores e expositores. (Jornal Correio de Araxá – Araxá)

Ouro Branco recebe roda gigante

O aguardado Festival da Batata 2023 está prestes a tomar Ouro Branco, prometendo uma edição memorável que ficará marcada na história da cidade. Com uma atração de tirar o fôlego, a maior roda gigante itinerante da América Latina, com impressionantes 36 metros de altura, está pronta para encantar os participantes enquanto desfrutam dos melhores shows ao vivo. Todo o valor arrecadado por meio das atividades da roda gigante será destinado a projetos sociais na cidade. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Pouso Alegre debate mobilidade Urbana

A mobilidade urbana é um desafio de gestores públicos de todo país. Em busca de melhorias para a cidade de Pouso Alegre, a Prefeitura está elaborando o Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob). Neste sentido, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes irá realizar uma 2ª Audiência Pública, no próximo dia 5 de setembro, na Faculdade de Direito do Sul de Minas. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Trilhas dos Carros de Boi em Formiga

A Secretaria de Cultura e do Departamento de Esportes da Prefeitura de Formiga, realizará, no domingo, 3, sua atividade da “9ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais”, que será o Pedal do Patrimônio: Trilhas dos Carros de Boi. A Jornada é um projeto do Estado e, nessa edição de 2023, propõe como tema: “Caminhos Gerais: Itinerários e Rotas do Patrimônio Cultural Mineiro”, tendo como objetivo, promover e valorizar o patrimônio cultural e a história local dos municípios participantes. A ação formiguense na Jornada será um “pedal”, com saída da praça São Vicente Férrer, imóvel tombado pelo município de Formiga. (Últimas Notícias – Formiga)

Paratletas de Uberlândia na Paralimpíadas

Paratletas de atletismo, bocha e natação da equipe formada a partir de parceria entre a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), Associação dos Paraplégicos de Uberlândia (Aparu) e Praia Clube integram a seleção mineira nas Paralimpíadas Escolares 2023. A competição prossegue até sábado, 2, em Brasília (DF), com representantes do todo o país. A convocação demonstra a força e a importância da parceria entre Prefeitura, Aparu e Praia Clube, além de representar uma grande oportunidade para esses jovens. (Correio de Uberlândia)

Coletivo de Ipatinga aceita Pix

O transporte coletivo que atende a população de Ipatinga traz novidades. A empresa Saritur, responsável pelo serviço no município, apresentou, para o Departamento de Transporte e Trânsito (Detra), um novo sistema de atendimento aos passageiros do município. O sistema, por meio de cobertura 4G, disponibiliza informações referentes a rota, tempo e previsão de deslocamento dos 88 ônibus que atuam na cidade. Um dos destaques da iniciativa é o pagamento das passagens via Pix. Sendo assim, a gestão municipal esclarece que todas as informações estarão disponíveis no aplicativo ‘Meu Buse’, o mesmo que os passageiros já utilizam. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)