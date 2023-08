Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

A educação aliada ao cuidado preventivo. A Prefeitura de Araxá distribuiu mais de 20 mil escovas dentais para todos os alunos atendidos pela Rede Municipal de Educação, neste mês de agosto, por meio de parceria entre as Secretarias de Saúde e de Educação. Os estudantes também recebem atividades de promoção e conscientização sobre a saúde bucal. São ações de ensino preventivo e curativo, com palestras, conversas e oficinas sobre a importância do cuidado com os dentes e da higiene bucal, além da escovação dental supervisionada para garantir que os ensinamentos não fiquem apenas na teoria. (Jornal Correio de Araxá – Araxá)

Obras de avenida avançam em Lafaiete

As obras de prolongamento da Avenida Manoel Martins e a abertura de novas vias na região estão em estágio avançado, prometendo significativas melhorias no fluxo de veículos e na acessibilidade da área central da cidade. Após a conclusão das obras, antecipam-se melhorias substanciais no trânsito, com as novas vias desempenhando um papel crucial como conexões estratégicas entre bairros e o centro, oferecendo opções de rotas alternativas. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Formiga terá Casa Apoio em Divinópolis

Os pacientes de Formiga em Tratamento Fora de Domicílio (TFD) contarão com mais um local onde poderão receber apoio do Município quando tiverem que realizar exames, cirurgias e outros procedimentos de saúde em outras cidades. Nesta semana, a Câmara aprovou, por unanimidade, o projeto de lei 593/2023, que dispõe sobre a criação de uma Casa de Apoio a pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde na cidade de Divinópolis. De acordo com a Administração Municipal, a remodelação da política pública da Casa de Apoio já era planejada pela atual gestão, sendo previamente estabelecida em leis orçamentárias. (O Pergaminho – Formiga)

MP faz parceria com Santana do Paraíso

Os municípios de Santana do Paraíso e Ipaba firmaram com o Ministério Público de Minas Gerais, na tarde de quinta-feira, 24, dois Termos de Ajustamento de Conduta (TACs). Os documentos preveem benefícios na área ambiental, social e de lazer para cada uma das cidades. A assinatura das TACs ocorreu na sede da 9ª Promotoria do MPMG, no bairro Cariru, em Ipatinga. Para Santana do Paraíso, o documento visa a construção de um galpão de coleta seletiva. Já para Ipaba, o projeto contemplará a restauração da orla da lagoa central do município. (Diário do Aço – Ipatinga)

Ituiutaba capacita Guias de Pesca

“Levar o conhecimento para gerar desenvolvimento e crescimento”, com esse propósito, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promoveu um novo curso, inteiramente gratuito, fomentando o desenvolvimento do Turismo em Santa Vitória, por meio da Pesca Esportiva. Trata-se da Capacitação para Guias de Pesca Esportiva, oferecida pela Fishing Business, por meio de seu diretor, Marcos Glueck, que abordou diversos assuntos com ênfase para a qualidade em Atendimento e Relacionamento com o cliente, além de introduzir pontos sobre a legislação que diz respeito à Pesca Esportiva. (Gazeta do Pontal – Ituiutaba)