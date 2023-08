Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Montes Claros é destaque na energia

Montes Claros ocupa a 5ª posição na relação dos municípios brasileiros com mais unidades consumidoras (UCs) que recebem crédito de energia solar (sistema de compensação) na modalidade de geração distribuída (GD). Porém, a liderança é da também norte-mineira cidade de Pirapora, seguida de Florianópolis (SC), Campo Grande (MS) e Teresina (PI). O país superou a marca de 3 milhões de UCs, somente oito meses após o mercado haver ultrapassado o montante de 2 milhões de consumidores beneficiados pela fonte de energia limpa e renovável, segundo a Aneel. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Uberlândia recebe Corrida do Cerrado

Neste sábado, 19, Uberlândia recebe a 11ª edição da Corrida do Cerrado. A arena montada no bairro Granja Marileusa será aberta às 16 horas com uma estrutura para receber corredores, familiares e amigos. O evento celebra os 10 anos do empreendimento e também os 135 anos da cidade. As inscrições ainda estão abertas. A 11ª Corrida do Cerrado tem como tema a árvore Flamboyant, cujo tom vermelho é a cor base para o kit que os corredores receberão com medalha, bolsa e camiseta. (Diário de Uberlândia)

Circuito fortalece vínculos de Uberaba

A Prefeitura de Uberaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, segue empenhada no fortalecimento e ampliação do Circuito Regional de Turismo Rural. A próxima edição do evento será realizada no dia 1º de outubro, no município de Campo Florido, na Fazenda Aroeira. A 6ª edição do Circuito Regional de Turismo Rural é uma realização das Prefeituras de Uberaba e Campo Florido, juntamente com sindicatos rurais de ambas as cidades e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG). (Jornal de Uberaba)

Pronto Atendimento na Zona Sul

A semana foi marcada pela inauguração do primeiro Pronto-Atendimento Infantil de Poços de Caldas, no Hospital Municipal Margarita Morales, na Zona Sul. O local, com plantão pediátrico 24 horas, será pioneiro na região no serviço de urgência e emergência para crianças de 0 a 12 anos. A cerimônia de inauguração reuniu autoridades locais. Além das formalidades, crianças do Centro de Educação Infantil Santa Terezinha encantaram a todos com uma apresentação musical. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Nova Unidade em Cachoeira do Campo

Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, ganhará uma nova Unidade Básica de Saúde, UBS tipo II. A unidade será construída na rua Poços de Caldas, no bairro Soledade, após um processo de desapropriação de dois imóveis, avaliados em R$ 233 mil reais pela Comissão Municipal de Avaliação Imobiliária. No entanto, o valor pode ser ajustado através de uma perícia judicial para garantir uma compensação justa para as partes envolvidas. (O Liberal – Ouro Preto)

UBS faz homenagem em Guaxupé

A Câmara de Guaxupé aprovou, durante a 12ª Sessão Ordinária, o Projeto de Lei que prevê a denominação da UBS Ouro Verde, “UBS Dr. José Laércio Balbino”. O projeto foi votado em único turno e segue para análise do Executivo. A Unidade Básica de Saúde do Bairro Ouro Verde está localizada na Rua Euzápio da Silva, nº 35. O nome foi escolhido em homenagem ao médico que atuou na Saúde Básica de Guaxupé. (Folha Regional – Muzambinho)

“Arte na Praça” chega a Itaúna

Neste sábado, das 09h30 às 13h30, Itaúna recebe na Praça Dr. Augusto Gonçalves, o projeto Arte na Praça, com oficinas, vivências e apresentações realizadas por artistas do circo, música, dança, teatro e das artes visuais. A programação abre com a Oficina de Bolhaterapia, com os brincantes Raphael Xavier e Gabriela Mendonça. Na sequência, tem Rua de Brincar com o Grupo Atrás do Pano. Às 11h, a Cia. Pelo Cano (São Paulo) apresenta seu espetáculo “Parapapel”, e para fechar, às 12h é a vez de Jam de Hip Hop para celebrar 50 anos do surgimento deste gênero da cultura urbana, no mundo. O acesso é gratuito. (Jornal Integração – Itaúna)