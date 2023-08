Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Aeroporto do Vale nas obras do PAC

A ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Regional do Vale do Aço está incluída na relação de obras contempladas pelo PAC 3 – Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal. De acordo com o prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, a inclusão significa um avanço exponencial, já que, após as obras de melhoria, o aeroporto irá atrair empresas e mais concorrência para reduzir o preço da passagem, democratizando, assim, o transporte aéreo, que atende 28 cidades da região do Vale do Aço. (Jornal Classivale – Ipatoinga)

Confeccionistas participam de Feira

Com apoio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), um grupo de 30 confeccionistas da Associação da Moda Íntima e Praia de Taiobeiras participou da Feira Brasileira do Setor de Moda Íntima e Fitness (Fevest), realizada na cidade de Nova Friburgo (RJ), entre 7 a 11 de agosto. Como parte da agenda, o grupo visitou o Centro de Tecnologia de Indústria Química Têxtil (Cetiqt), na cidade do Rio de Janeiro, para conhecer de perto as inovações do setor de moda íntima. A ação contou com a parceria do Sebrae/MG e Senai. (Gazeta Norte-Mineira – Montes Claros)

Entidades querem reabertura do Carlos Prates

Representantes de diversas entidades privadas e do poder público debateram a reabertura do Aeroporto Carlos Prates em uma reunião na última quinta-feira, na sede da Fiemg, na capital. O vice-presidente da Fiemg e diretor regional do Sindipeças, Fábio Sacioto, disse que o fechamento do aeroporto, decorrente de uma portaria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), afetou a formação profissional de pilotos e o funcionamento de escolas de aviação que operam no terminal. A área está desativada desde 1º de abril deste ano. (Balcão News – Belo Horizonte)

Campanha dos 135 anos de Uberlândia

Em comemoração ao aniversário da cidade, a Prefeitura de Uberlândia lançou a campanha “Eu sou Uberlândia”. A ação apresenta uma versão ampliada da bandeira da cidade, que poderá receber assinatura dos moradores durante o mês de agosto. O resultado ficará exposto na parte externa do Teatro Municipal no dia 31 de agosto, data em que o município celebra 135 anos. A bandeira terá 216 m². O lançamento ocorreu com a participação do prefeito Odelmo Leão e contou com a presença de líderes religiosos, representantes das forças de segurança, imprensa, congadeiros, alunos do 2º ano da Escola Municipal Professor Domingos Pimentel de Ulhôa, secretários, servidores da administração municipal e parlamentares. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Sete Lagoas terá Centro de Atendimento

A Câmara Municipal de Sete Lagoas pretende implementar, ainda neste ano, o Centro de Atendimento ao Cidadão, com o objetivo de oferecer, nas instalações do próprio prédio, serviços essenciais para os sete-lagoanos e de quem precisa do Legislativo. A Câmara Municipal não tem medido esforços para concretizar algumas parcerias, as quais considera importante para atender as grandes demandas da população. O Posto do Sistema Nacional de Emprego (Sine) é um dos pontos almejados. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Plano do Rio Doce será aprovado

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH-Caratinga) promove Reunião Plenária para aprovação do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce e seus afluentes (PIRH-Doce) e do Enquadramento dos Corpos de Água em Classes (Enquadramento). Os estudos foram coordenados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e apoiados pelos CBHs. O encontro será realizado no Auditório da UNEC e terá entre os participantes representantes da ANA, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas e conselheiros do CBH-Caratinga. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Varginha sedia plano de turismo

A Secretaria Municipal de Turismo, em colaboração com a Secult/MG, vai sediar na cidade de Varginha, no dia 21 de agosto, a oficina da Mesorregião Sul e Sudoeste de Minas, que participarão na elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de Minas Gerais. Este plano inovador visa estabelecer os alicerces para a condução da política pública de turismo no estado de Minas Gerais durante o período de 2024 a 2031. O processo de construção deste Plano será caracterizado pela abordagem técnico-participativa, na qual a opinião e a expertise dos participantes, desempenham um papel fundamental. (O Debate – Varginha)