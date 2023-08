Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Fenômenos misteriosos em Passa Vinte

A comunidade de Passa Vinte vive um mistério em torno de luzes que aparecem durante a noite no céu do município. Segundo relatos dos moradores e visitantes, há uma luz intensa e forte que aparece sempre em um local que fica fixa e depois desaparece repentinamente. As dúvidas sobre o fenômeno há anos despertam o interesse e os moradores buscam por explicações. O prefeito Lucas Nascimento, também analisa as ocorrências e promete “vários estudos para desvendar esse mistério”, revelou. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Santa Casa recebe doação da OAB

A Santa Casa de Caridade de Formiga recebeu, na semana passada, a doação de alimentos da OAB Formiga. Foram entregues 5 quilos açúcar, 3 litros de leite, 11 pacotes de macarrão e 9 quilos de feijão. De acordo com o hospital, “as doações de alimentos são sempre muito bem-vindas e importantes para a entidade. Isso nos ajuda a economizar na compra dos itens e a continuar oferecendo uma alimentação balanceada aos nossos pacientes, acompanhantes e colaboradores. A Santa Casa agradece a OAB Formiga por sempre lembrar das nossas necessidades e se prontificar a ajudar”. (Últimas Notícias – Formiga)

Valadares receberá 5 novas UBSs

O município de Governador Valadares dará um importante passo na melhoria da saúde pública. Cinco novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) serão construídas nos bairros Vale do Sol, Turmalina, Castanheira II, Vitória e Parque das Aroeiras. O investimento total de mais de R$ 10 milhões aconteceu por meio da articulação entre o Governo de Minas, o deputado federal Hercílio Coelho Diniz e o deputado estadual Enes Cândido. Segundo os parlamentares, o anúncio dos recursos foi feito pelo secretário de Governo de Minas, Gustavo Valadares, no final da tarde de sexta-feira, 11. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Festa Alemã acontece em Juiz de Fora

A tradicional Festa Alemã, que acontece em Juiz de Fora desde 1969, será realizada nos dias 6 a 17 de setembro em 2023. Pela primeira vez, o evento vai ocorrer no Shopping Jardim Norte. A expectativa, segundo o organizador Salcio Del Duca, é que mais de 80 mil pessoas passem pelo local durante os dias da festa. Nesta 34ª edição, a Festa Alemã vai contar com atrações de várias colônias alemãs do Brasil. O grupo Folclórico marca uma dessas apresentações, junto com outros convidados. Além disso, a gastronomia típica e as cervejas artesanais também estarão presentes no cardápio do festival: ao todo, serão 12 restaurantes e 16 cervejarias. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Educação no Fórum de Guaxupé

A Primeira Vara Cível e da Infância e Juventude da Comarca de Guaxupé promoverá na próxima sexta-feira, 18, a partir das 9 horas, a 11ª Conferência da Infância e Juventude. O evento acontecerá no salão do Tribunal do Júri do Fórum da Justiça Comum e terá como Tema “Educação, Redes Sociais e Violência”. Os trabalhos serão presididos pelo eminente juiz titular da Vara da Infância e Juventude, Milton Biagioni Furquim, com a coordenação do comissário de menores, Luiz Antônio Ferreira, em parceria com o Comissariado de Menores, Conselho Tutelar, Cras, Creas, e secretaria municipal de Assistência Social. (Folha Regional – Muzambinho)

19º Festival lançado em Ouro Preto

Considerado um dos primeiros eventos gastronômicos de Ouro Preto, o Festival de Cultura e Culinária Típica de Santo Antônio do Salto chega a sua 19ª edição. O evento será realizado nos dias 19 e 20 de agosto, no distrito conhecido por sua bela paisagem natural, e claro, por sua saborosa comida mineira. O festival foi criado em 2001, a partir de uma conversa entre a companhia, que administrava as usinas elétricas do distrito na época, e a comunidade, que buscavam caminhos para o progresso local. Nestes mais de 20 anos, o evento tem um importante papel social, trazendo visibilidade para o Salto. (O Liberal – Ouro Preto)

Financiamento de veículos avançou

Minas Gerais registrou um crescimento de 10,2% no número de financiamento de veículos em julho deste ano em relação ao mesmo período de 2022. Em todo o Estado constam financiados um total de 45,5 mil financiamentos, entre novos e usados. O resultado apresenta ainda um crescimento de 2,4% fente ao mês anterior. Os dados são da B3, a maior base privada do País, que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o território nacional. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)