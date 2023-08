Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Adesão à vacina é baixa em JF

Menos da metade do público-alvo da vacinação contra pneumonia foi imunizado em Juiz de Fora. Conforme a Superintendência Regional de Saúde (SRS), a adesão é de 47,78% na cidade. O balanço considera desde o início do ano até o dia 25 de julho. A meta estabelecida pelo órgão é de cobertura de 95% do público-alvo, em conformidade com o estabelecido pelo Ministério da Saúde. Até março, 48,4% das crianças com um ano tinham recebido a dose. A adesão de meninos e meninas com menos de um ano foi ainda menor: 44,01%, ainda conforme a SRS. Na região, há um aumento tímido na comparação com os dados de Juiz de Fora. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Desenvolvimento debatido na Acissp

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Sebastião do Paraíso e a Federaminas realizaram na terça-feira, 8, etapa Sudoeste/Centro-Oeste do Circuito E-Minas 2023 – Negócios e Oportunidades. Este é um dos dez encontros planejados para discutir o desenvolvimento econômico em Minas Gerais. O evento contou com a presença de lideranças empresariais e políticas, focando no desenvolvimento de negócios e análise territorial para atração de investimentos na região. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

TO inaugura Casa do Trabalhador

Prefeitura de Teófilo Otoni inova ao inaugurar a Casa do Trabalhador, um local voltado para garantir a saúde mental dos servidores. Essa iniciativa visa ofertar uma maior qualidade de vida às pessoas. Foi inaugurada no dia 20 de julho de 2023, no Bairro Grão-Pará, a Casa do Trabalhador e a Clínica de Saúde Mental. O espaço é dotado de equipe multiprofissonal composta por médicos psiquiatra e clínico, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, auxiliares, administrativos e de serviços. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

TRE cassa vereador de Valadares

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais comunicou, nessa semana, a cassação de mandato do vereador Igor Costa. O motivo da decisão, conforme explica o TRE, é a “ausência de filiação partidária válida”. Mas ainda na noite da segunda-feira, o parlamentar publicou em suas redes oficiais que segue exercendo normalmente a função. Por outro lado, a Câmara Municipal afirma não ter sido oficialmente comunicada. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Câmara recebe Circuito de Negócios

A Câmara de Vereadores de Pouso Alegre recebeu nesta terça-feira, 8, o Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios, um projeto de promoção de acesso de Micro e Pequenas Empresas à mercados, realizado pela Associação Mineira de Supermercados, com apoio do Sebrae, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e da Acipa. O objetivo do evento é aproximar e inserir os pequenos negócios como fornecedores de segmentos identificados, de acordo com as suas vocações econômicas. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Em Poços, Campeonato de Moto aquática

A Prefeitura de Poços de Caldaslançou neste final de semana o Campeonato Brasileiro de Moto aquática temporada 2023/24, organizado pela Associação Esportiva e Eventos de Minas Gerais – Asseemg. Esta é a primeira vez que o município recebe o evento. O lançamento foi realizado no Clube Náutico Praia do Sol, com entrada gratuita. O evento contou diversas apresentações de paramotor, flyboard, freestyle, soltura de peixes, além de shows noturnos, praça de alimentação e muita diversão. As provas competitivas acontecem de 1 a 3 de setembro. (Poços Com – Poços de Caldas)

Coqueiral recebe etapa do 53º Fenac

O 53° Festival Nacional da Canção, o maior festival de música do Brasil, chega a sua terceira etapa classificatória nesta sexta-feira, 11, e sábado, 12, em Coqueiral, no Sul de Minas. Serão apresentadas 20 músicas (10 em cada noite), 18 presenciais e uma online. Quatro presenciais e uma online serão classificadas para as semifinais em Boa Esperança nos dias 7 e 8 de setembro. No dia 9 de setembro acontecerá, ainda em Boa Esperança, a grande final. Ao todo, o festival entregará cerca de R$215 mil em premiação e o troféu Lamartine Babo ao primeiro colocado. Este ano, 988 músicas de compositores de 21 estados brasileiros e 6 países diferentes se inscreveram no festival. (Folha Regional – Muzambinho)

Mariana no combate ao assédio

Na próxima terça-feira, 15, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Mariana – Aciam e Câmara de Dirigentes Lojistas de Mariana, em parceria com Clementino e Teixeira Advocacia, Aciam Mulher, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mariana e Adesiap Mariana, promovem a palestra “Indo Além do Combate ao Assédio: Construindo Empresas Felizes”. O evento é gratuito e vai acontecer às 19 horas, na Casa do Empreendedor de Mariana. A palestra, que será ministrada pela advogada e especialista em psicologia positiva, Soraya Clementino. (O Liberal – Ouro Preto)