Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

Frota chega a 240 mil automotores em MC

O mercado automobilístico voltou a crescer e a frota brasileira chegou a 116.999.382 veículos em junho, de acordo com dados da Secretaria Nacional de Trânsito. Em Montes Claros, o número de emplacamentos chegou à marca de 239.615 veículos, 907 unidades a mais da registrada no mês anterior. Certamente, superou a casa dos 240 mil autos em julho. Do fechamento de dezembro ao sexto mês do ano, a frota avançou 1,82%. No período, o aumento foi de 4.292 veículos, média de 715,3 unidades por mês. A cidade continua em terceiro lugar no ranking da linha de duas rodas, com 96.138 motos, atrás apenas de Belo Horizonte e Uberlândia. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

300 anos de paróquia em Baependi

No final de semana ocorreu um momento especial na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Montserrat, com a Santa Missa presidida por dom Pedro Cunha Cruz e concelebrada pelos padres diocese e de outras dioceses. No grande momento de celebração aos 300 anos da Paróquia Santa Maria de Baependi houve a benção do sino, onde se revelou o nome: Marcos, em homenagem ao saudoso Monsenhor que tanto fez pela Paróquia e por Baependi. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Mulheres vítimas de violência têm apoio

Uma parceria firmada entre a Câmara de Varginha e a Delegacia Especializada em Atendimento às Mulheres – Deam – possibilitará o encaminhamento de vítimas de violência doméstica para vagas de emprego. A boa notícia foi dada durante uma reunião realizada no dia 3, entre o presidente da Câmara, vereador Apoliano do Projeto Dom, a vereadora Zilda Silva, a delegada titular da Delegacia Especializada em Atendimento às Mulheres, Geny Azevedo e a diretora do Espaço Cidadania, Auriene Barbosa. (Jornal Gazeta de Varginha – Varginha)

Grupo faz bazar em Uberlândia

Nesta terça-feira, 8, o Grupo Luta Pela Vida realiza mais uma edição do “Bazar Solidário” e da “Feira de Plantas”. A iniciativa acontece das 8 às 16 horas, e tem como objetivo arrecadar recursos em prol dos mais de 7 mil pacientes atendidos no Hospital do Câncer (HC) de Uberlândia. Além de ter um gesto de solidariedade, quem passar pelo bazar encontrará diversas opções de roupas masculinas, femininas, calçados, roupas infantis, peças de decoração e acessórios custando a partir de R$3. Também é uma excelente oportunidade para encontrar um presente especial de Dia dos Pais, de acordo com a organização do evento. (Jornal Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Uberaba faz conscientização no trânsito

A equipe da Seção de Educação para o Trânsito, vinculada à Secretaria de Defesa Social de Uberaba, dará continuidade ao trabalho de conscientização nas escolas e travessias de pedestres durante a Semana do Pedestre, que ocorre entre os dias 7 e 11 de agosto. O evento visa orientar pedestres sobre a forma correta de realizar suas travessias, promovendo maior segurança e harmonia no trânsito da cidade. A chefe da Seção de Educação para o Trânsito, Dalci Borges, explicou que o foco é promover uma convivência mais segura entre pedestres e condutores nas travessias da cidade. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Sete Lagoas têm exposição de gado

De 10 a 13 de agosto os principais produtores de gado Gir e Girolando leiteiro de Minas Gerais e do Brasil estarão em Sete Lagoas, junto com os maiores criadores locais para a 3a edição do Lagoas do Leite, que promete colocar de novo o Parque de Exposições JK e a cidade no circuito dos grandes eventos de gado leiteiro. A comissão organizadora do evento é formada pelos empresários e criadores Rodrigo Nogueira, Luciano Nogueira e Jadir Rabelo, do Sindicato Rural de Sete Lagoas. Para receber o Lagoas do Leite, a comissão liderou um projeto de reforma na parte elétrica, hidráulica e pintura dos galpões do Parque JK, através do apoio de diversos empresários da cidade e região, que “adotaram” os galpões. (Jornal Sete Dias – Sete Alagoas)

Poços prepara Encontro de Motociclistas

Poços de Caldas está prestes a sediar um evento épico para os entusiastas das duas rodas. O Primeiro Encontro Nacional de Motociclistas da cidade, organizado pelo grupo Bodes do Asfalto e com a colaboração de trinta e três motoclubes, promete ser uma experiência excepcional e cheia de emoção. Pedro Funchal Teixeira, coordenador do Bodes do Asfalto e membro da comissão organizadora do evento, compartilhou detalhes empolgantes sobre essa celebração de magnitude singular. Com mais de dez anos desde o último encontro deste tipo na cidade, o evento é fruto do esforço colaborativo entre os motoclubes locais. (Mantiqueira Online – Poços de Caldas)