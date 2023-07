Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Minas faz primeiro embarque do lítio

A empresa Sigma Lithium realizou o primeiro embarque de materiais produzidos no Vale de Jequitinhonha. Saíram do Porto de Vitória (ES) rumo à China, 30 mil toneladas, sendo 15 mil de lítio pré-químico de alta pureza e a outra metade de rejeitos ultrafinos. O despacho foi efetuado para a chinesa Yahua. Essa foi a primeira exportação de lítio verde padrão triplo zero do mundo, considerado o mais elevado nível de sustentabilidade industrial na fabricação de insumos para baterias de veículos elétricos. A empresa já planeja construir uma quarta linha de produção no complexo Grota do Cirilo, localizado entre as cidades de Itinga e Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Sabará recebe verba da Cultura

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, recebeu R$ 1.145.968,43 milhão, da Lei Federal Paulo Gustavo. A cidade foi uma das primeiras de Minas a receber o recurso financeiro. Até o momento, apenas 17% dos municípios mineiros já estão com o dinheiro no caixa da administração municipal. Do valor total recebido por Sabará, 70% será destinado, exclusivamente, ao segmento audiovisual, conforme determinação da lei. (Folha de Sabará)

Campanha antirrábica em Além Paraíba

A Secretaria Municipal de Saúde de Além Paraíba dará início, no mês de agosto, a Campanha de Vacinação Antirrábica animal, vacinando cães e gatos contra a raiva animal. O vírus da raiva é transmitido através da saliva de um animal doente, principalmente pela mordida, mas também por arranhões produzidos pelas unhas do animal ou pelo contato de sua saliva com a pele ferida, esfolada ou arranhada, além das mucosas (olhos, boca, narinas, etc.). (Jornal Além Parahyba – Além Paraíba)

Leopoldina terá transporte gratuito

Após o desenvolvimento de estudos técnicos, o prefeito de Leopoldina, Pedro Augusto Junqueira Ferraz, encaminhou à Câmara Municipal de Leopoldina o Projeto Lei “Programa Tarifa Zero”, que tem como objetivo garantir, a partir de setembro, gratuidade do transporte público coletivo na zona urbana do município, ou seja, ônibus de graça para toda a população. Assim que aprovado pela Câmara, será aberto um processo licitatório para a escolha das empresas que irão prestar o serviço em Leopoldina. (Gazeta de Muriaé)

Araguari arrecada 600 mil em leilão

Na semana que passou a Prefeitura de Araguari, através da Secretaria de Administração realizou um leilão público, objetivando a alienação de veículos, sucatas e móveis de escritório, no módulo presencial. Foram leiloados os bens considerados inservíveis (material permanente), pertencentes às seguintes categorias: veículos leves e pesados; tratores agrícolas; sucatas de máquinas pesadas; sucatas de equipamentos diversos agrícolas; sucatas de equipamentos de informática; sucatas de móveis de copa, cozinha e eletrodomésticos; sucatas de móveis de escritório, e sucatas de ferro. O valor total arrematado foi de R$691.734,00. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Ação faz conscientização das hepatites

Em alusão à campanha Julho Amarelo, que visa conscientizar sobre a prevenção e tratamento das hepatites virais, a Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete promoveu uma ação na Praça da Rodoviária. O evento, organizado pelo Departamento de Atenção e Vigilância em Saúde, ofereceu diversos serviços à população. Foram disponibilizados testes rápidos para detecção de hepatites, além de aconselhamento sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). A distribuição de materiais informativos e preservativos também fez parte da iniciativa, visando conscientizar sobre a importância da prevenção. (Jornal Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Araxá apoia Campeonato Radical Street

A Prefeitura de Araxá é parceira do 26º Campeonato Radical Street que acontece neste domingo, 30, a partir das 9 horas, na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos. O evento conta com suporte logístico das Secretarias Municipais de Esportes e de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. A competição conta com cinco categorias: mirim, feminino, iniciante, amador e máster. A inscrição custa R$ 10 e é realizada na hora do evento. Além da disputa, a competição vai contar com show da banda Tonttera. O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior, destaca que os espaços públicos estão à disposição para fomentar o esporte e lazer. (Jornal Correio de Araxá)