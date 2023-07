Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Projetos do norte de Minas no novo PAC

A nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que o Governo Federal pretende lançar em agosto, deve contemplar o Estado de Minas com a inclusão de projetos prioritários para seu desenvolvimento econômico e social. Com orçamento de R$ 60 bilhões, que será dividido entre os Estados, Minas Gerais já entregou à União uma lista com 13 obras prioritárias a serem incluídas no Novo PAC, entre elas as de combate à escassez hídrica, como as barragens de Jequitaí e Berizal, e das BRs-251 e 135. O documento com as prioridades do Estado foi entregue ao Governo Federal pelo governador Romeu Zema, em reunião com o presidente Lula e os 27 governadores. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Comissão debate cirurgias eletivas

A Comissão Especial das Cirurgias Eletivas da Câmara de Guaxupé reuniu-se com representantes do Conselho Municipal de Saúde para o acompanhamento no andamento das cirurgias eletivas no município. Os vereadores fizeram alguns questionamentos referente às respostas encaminhadas pela Santa Casa e Secretaria de Saúde para Comissão Especial de Cirurgias Eletivas para ouvir o Conselho de Saúde. Durante a reunião foi informado de que será realizada uma audiência pública sobre o tema no mês de agosto. (Folha Regional – Muzambinho)

Ipatinga tem maior pontuação do Vale

Graças a uma nota histórica obtida pelo município em avaliação que acaba de ser divulgada, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG), Ipatinga deverá receber grandes incentivos no próximo ano para valorização ainda maior do conjunto dos seus bens móveis e imóveis com conservação de interesse público por sua vinculação a fatos memoráveis da história. A pontuação recebida, relativa ao Programa ICMS Patrimônio Cultural Exercício de 2024, foi de impressionantes 16,64, sem precedentes na história do município e, ainda, a maior nota Vale do Aço e a segunda maior do Leste de Minas Gerais. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

Programa de Santa Vitória é modelo

O Programa Aprendendo a Empreender Costura Industrial de Santa Vitória, que tem duas unidades uma na sede do município e outra no distrito de Chaveslândia, tem sido uma referência dentro do município e agora despertou interesse regional. Na última semana o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Santa Vitória, João Batista de Medeiros, juntamente com as participantes do Programa Aprendendo a Empreender Costura Industrial receberam a visita de uma comitiva da cidade de Limeira do Oeste, que conheceram as instalações e atividades de produção das costureiras do programa. (Gazeta do Pontal – Ituiutaba)

Medidores substituídos em Uberlândia

Uberlândia terá, até o fim do ano, mais de 16 mil medidores de energia substituídos pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). O trabalho, que foi intensificado em 2023, está sendo realizado em todo o Estado. Segundo a Cemig, 15.350 equipamentos já foram trocados, entre janeiro de 2022 e julho de 2023. A execução do plano segue até dezembro com a atualização de mais mil aparelhos. Em todo o Estado, no ano passado, foram trocados mais de 600 mil medidores, priorizando equipamentos mais antigos. De janeiro a junho deste ano, foram substituídos mais de 340 mil equipamentos, e a Cemig ainda visitará 260 mil unidades consumidoras nos próximos meses. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Mulheres capacitadas em artesanato sustentável

Foram entregues certificados às 19 alunas concluintes do curso “Mãos que Transformam”. A capacitação teve como objetivo incentivar o empreendedorismo feminino e a sustentabilidade, a partir do artesanato com bagaço de cana-de-açúcar. O projeto de inclusão social é uma iniciativa da CMAA e foi desenvolvido, em Uberaba, em parceria com a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), e a Sala Mineira do Empreendedor, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedec). (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Fraldas geriátricas são doadas em Poços

Com o objetivo de facilitar o acesso da população às fraldas geriátricas descartáveis, a partir desta semana, as Unidades de Saúde da Atenção Básica de Poços de Caldas estarão responsáveis pelo fornecimento deste insumo. As fraldas geriátricas que estavam disponíveis apenas na Policlínica Central, agora estão disponíveis nas 40 Unidades Básicas de Saúde do Município. As pessoas que podem receber as fraldas devem ser residentes e domiciliadas no município de Poços de Caldas. (Jornal Poços Com – Poços de Caldas)

Movimento pede almoço gratuito

O movimento que reivindica do poder público a criação de um restaurante popular em Pouso Alegre fez mais um ato de mobilização pela causa no último domingo, 23. Em parceria com o Mosteiro Popular, o grupo serviu almoço gratuito para 400 pessoas no São Geraldo. “Nosso almoço alcançou o objetivo que era levar alimentação digna e nutritiva para a população do São Geraldo e ampliar o alcance do movimento para a população de pouso alegre, que participou ativamente na doação dos alimentos que foram utilizados para preparação dos alimentos”, conta uma das organizadoras do movimento, Lívia Macedo. (Diário Regional – Pouso Alegre)