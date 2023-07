Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Prédio do Colégio abandonado em Fabriciano

Um dos mais belos prédios da região, um importante cartão-postal de Coronel Fabriciano está com sua história ameaçada. A situação do prédio Colégio Angélica, situado na rua Maria Matos, preocupa e entristece que passa pelo Centro. Depois de muitos anos ameaçado de fechar, a tradicional instituição encerrou suas atividades em dezembro de 2022. E agora a situação do imóvel é de abandono. Muito conhecido por sua influência religiosa na formação dos alunos, o Angélica sempre contou com o apoio das freiras carmelitas em sua administração e supervisão pedagógica. Mas em 2011 a revelação de uma crise financeira iniciava uma verdadeira novela sobre a possibilidade de fechar as portas. (Diário do Aço – Ipatinga)

Festival marcado pela mineiridade

Afinal, o que é essa tal Mineiridade? Assim intitulava a décima terceira edição do Passa Quatro Gastronomia que foi a essência dos sabores de Minas Gerais. No festival, a mineiridade se manifestou por meios de pratos tradicionais e autênticos que refletem a riqueza da culinária de Minas Gerais e celebram os valores de hospitalidade, simplicidade, calma e sabedoria presente nessa culinária única. De 7 a 16 de julho, Passa Quatro reuniu um grande público que pode aproveitar ao máximo todas as atrações. Dentre os destaques estiveram as apresentações culturais dos artistas locais e nacional, envolvendo dança, música e teatro. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Telescópio da Serra da Piedade está pronto

A UFMG anunciou nesta semana que a manutenção do telescópio principal do Observatório Astronômico Frei Rosário, da Serra da Piedade, já foi realizada pelo Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA), unidade de pesquisa ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI). “O equipamento continua nas dependências do LNA, até que o Observatório passe por uma reforma antes de recebê-lo. Como se trata de um equipamento delicado, uma volta prematura poderia ocasionar danos em sua lente”, informou. (Jornal Opinião – Caeté)

120 casos de violência contra a mulher

A violência contra a mulher é uma triste realidade e um problema muito sério no Brasil. As agressões são sempre as mesmas: xingamentos, empurrões, tapas, ameaças e até assassinatos. Em Formiga, as histórias não são diferentes. Nos últimos seis meses (janeiro a junho de 2023), foram registrados 120 casos de violência contra a mulher. O balanço foi divulgado na tarde da última terça-feira, 18, pela Prefeitura, com base em dados do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), que pertence ao Ministério da Saúde. De acordo com a Prefeitura, dos 120 casos de violência contra a mulher no município, 66 referem-se a violência física, 13 são de violência sexual e 41 de violência autoprovocada. (O Pergaminho – Formiga)

Infraero visita aeroporto de Valadares

Representantes da Infraero estiveram em Governador Valadares para dar seguimento às negociações sobre a devolução do Aeroporto Coronel Altino Machado ao Governo Federal. A visita acontece quase um mês após reunião do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), na cidade. O encontro teve como objetivo estabelecer uma parceria para acelerar as obras, que estão paralisadas, e melhorar a gestão do aeroporto. Após a reunião, os representantes da Infraero, junto com o gerente do aeroporto e os secretários municipais, realizaram uma visita ao local para avaliar o funcionamento e verificar a atual estrutura, incluindo a obra que permanece paralisada devido ao abandono por parte da empresa contratada. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Extensão da UFTM em Araxá

O prefeito Robson Magela e a secretária municipal de Educação Zulma Moreira, integraram uma comitiva que participou, em Uberaba, de mais uma etapa das tratativas para a extensão de um campus da Universidade Federal do Triângulo Mineiro em Araxá, a convite da nova reitora da entidade, professora Marinalva Vieira Barbosa. Este encontro destacou mais um avanço para a implantação da UFTM em Araxá. Marinalva Vieira anunciou que uma equipe da reitoria fará uma visita técnica na cidade na primeira semana de agosto, com o objetivo de verificar possíveis locais para abrigar o campus, além da definição de viabilidade de cursos que serão ofertados. (Correio de Araxá – Araxá)

Santuário promove o 237º Jubileu

O Santuário Arquidiocesano do Bom Jesus do Bacalhau, no distrito de Santo Antônio do Pirapetinga, em Piranga, prepara-se para celebrar o 237° Jubileu, que acontece todos os anos, entre os dias 1º e 15 de agosto. Com o tema “O Bom Jesus nos chama a viver a vocação com graça e missão”, ressaltando o 3º Ano Vocacional no Brasil, o evento convida aos fiéis a dirigirem suas orações por todas as vocações, como ressalta o reitor do Santuário e pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Piranga, Padre Reginaldo Coelho. A abertura oficial do Jubileu será no dia 1º de agosto. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)