Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

Riviera, a estrela recordista da Expomontes

Numa disputa emocionante, na noite de terça-feira, 4, foi realizado um dos leilões mais aguardados da Expomontes, o 17º Leilão de Touros Nelore OMJ e convidados. E um novo recorde de venda de animal foi estabelecido, com a comercialização de Riviera, com apenas oito meses de idade. O animal que se destacou na safra da OMJ está avaliado em R$ 390 mil, sendo vendido 50% dele. A bezerra vem de uma família materna de confiança da fazenda. O pecuarista Evandro Avelino, foi o comprador da Ravena, em 2022, avaliada em R$ 130 mil. Agora, em 2023, ele repetiu o mesmo feito comprando a Riviera, batendo novo recorde da Exposição. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

BR 040 sem pedágio em agosto

A BR-040 ficará sem administração da Via 040 a partir de 18 de agosto. O prazo foi confirmado pela concessionária, que também informou sobre a demissão dos 740 funcionários. Com 936,8 quilômetros de extensão, a rodovia que liga Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, a Cristalina, em Goiás, volta a ser administrada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), até que uma nova licitação seja feita. (Diário Boca do Povo – Sete Lagoas)

Araguari realiza leilão de bens imóveis

A Prefeitura de Araguari, através da Secretaria de Administração realizará um leilão público no próximo dia 20, objetivando a alienação de bens imóveis a terceiros interessados, indicados no edital 003/2023. Poderão oferecer lances, pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, possuidoras de documentos de identificação e capazes nos termos da Lei Civil, bem como pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. A pessoa que der o maior lance ou oferta, arremata o bem. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Vereadores devolvem recursos

Os vereadores de São Lourenço aprovaram nesta semana a devolução antecipada de R$ 300 mil aos cofres públicos municipais. Em ofício, a Prefeitura informou que o recurso será utilizado no setor da saúde para a realização de exames. A regra geral é que as devoluções das Câmaras Municipais sejam feitas ao final do exercício financeiro de cada ano, quando há sobra de recurso. No entanto, em São Lourenço, a Mesa Diretora da Casa Legislativa pode adiantar o repasse mediante a aprovação dos demais vereadores em plenário, desde que fique comprovada a disponibilidade em caixa. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Araxá no debate sobre a Reforma

O prefeito de Araxá, Robson Magela, participou do Encontro Municipalista 2023, que debateu a Reforma Tributária Brasileira e os impactos para as cidades do país. O evento promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) reuniu mais de 500 prefeitos de todo o país, em Brasília. O debate contou com a participação do relator do texto da Medida da Reforma Tributária na Câmara Federal, deputado Aguinaldo Ribeiro (PB). Ele garantiu que os pontos defendidos pela CNM serão acatados no relatório. O procurador-geral do Município, Jonathan Ferreira, acompanhou o prefeito Robson Magela durante o evento. (Correio de Araxá – Araxá)

Caeté e DER fiscalizam transporte

A Prefeitura de Caeté realizou mais uma fiscalização dos ônibus de transporte intermunicipal, em conjunto com o DER-MG. Membros da Secretaria Municipal de Defesa Social e Procuradoria Jurídica avaliaram as condições dos veículos e questões de lotação, e encontraram irregularidades em dois dos sete supervisionados. Segundo o secretário de Defesa Social, Ricardo Stehling, as deficiências encontradas foram repassadas ao DER-MG, órgão que tem a responsabilidade de fiscalizar e aplicar as medidas administrativas à empresa que faz a gestão do itinerário Caeté/Belo Horizonte. (Jornal Opinião – Caeté)

Faixa Azul é suspensa em Caratinga

A licitação, que aconteceria no dia 28 de junho, para concessão do serviço de operação de Estacionamento Rotativo Faixa Azul em vias públicas do município de Caratinga foi suspensa. Conforme consta no site da Prefeitura, foram considerados a impugnação/questionamentos apresentados, principalmente, em relação ao Termo de Referência elaborado pela Secretaria Municipal de Obras públicas e Defesa Social: no documento consta projeto básico, legislação/relatório de vagas, estimativa de receita e minuta de contrato de concessão. A Prefeitura não informou quando a licitação estará disponível novamente. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Projeto promove feijoada em Lafaiete

No domingo, 16 de julho, a população de Lafaiete terá a oportunidade de participar da 19ª edição da feijoada do Projeto Roda Moinho. A ação acontece na sede da instituição, localizada no bairro Moinhos. A última edição aconteceu em 2022. Os ingressos estão sendo vendidos a R$15 para crianças de 8 a 12 anos e R$25 para adultos. A feijoada será servida à vontade na beira do fogão. O evento, além de promover a confraternização entre os participantes do projeto, irá utilizar o dinheiro arrecadado para colocar em dia as finanças da instituição, que passa por uma crise financeira e necessita de ajuda a população. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)