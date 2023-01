Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

160 hidrômetros furtados em 2022

Em 2022, Juiz de Fora registrou 163 casos de furto de hidrômetros na cidade, de acordo com dados da Cesama. O número foi 6,3% abaixo do observado em 2021, quando houve 174 ocorrências do tipo, mas ainda chama a atenção pela excentricidade do problema, já que o material não possui alto valor de mercado. De acordo com a Polícia Civil, esses furtos geralmente são cometidos por usuários de drogas, que buscam revender o plástico e o cobre contidos no hidrômetro. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Uberaba terá asilo público para idosos

Reforma do motel desativado no Parque das Gameleiras para abrigar idosos deve estar pronta em seis meses. A expectativa da secretária municipal de Desenvolvimento Social, Gicele Gomes, é inaugurar essa instituição de longa permanência no segundo semestre. Será a primeira instituição municipal e comporta até 82 idosos em situação de vulnerabilidade social. Por enquanto, a Secretaria tem 28 idosos cadastrados em lista de espera para encaminhamento a instituições. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Divinópolis pode ter segunda UPA

O prefeito Gleidson Azevedo chega ao seu terceiro ano de mandato com um desafio antigo: melhorar a Saúde em Divinópolis. Para os próximos dois anos, a expectativa é ampliar o horário de funcionamento de mais postos de saúde e presenciar a retomada do hospital regional, além de não descartar a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As perspectivas foram discutidas na última semana, que também reuniu o deputado federal Domingos Sávio, e o presidente da Câmara, Eduardo Print Jr. Na conversa, o prefeito reconheceu a defasagem da área. (Portal Agora – Divinópolis)

Área azul tem novas tarifas

Estão sendo cobradas as novas tarifas para “Área Azul” (estacionamento rotativo) na cidade de Varginha. Os novos preços foram reajustados de R$ 1,50 para R$ 2,00 para um período de 1 hora. Já para o período de 2 horas, a tarifa passou de R$ 3,00 para R$ 4,00. O último reajuste da Área Azul em Varginha foi realizado no ano de 2019. Provisoriamente o “estacionamento rotativo” não será cobrado para ciclomotores, motocicletas, triciclos e quadriciclos, até que o processo de modernização do sistema seja concluído. (O Debate – Varginha)

22 radares já estão multando

Motoristas que trafegam pelas principais vias de Sete Lagoas devem ficar atentos. Depois de um mês funcionando em caráter educativo, os 22 equipamentos de controle de velocidade instalados pela cidade começaram a gerar multas para os infratores. Durante todo o mês de dezembro de 2022, faixas e outdoors foram instalados próximos aos radares alertando os condutores sobre o início da operação dos aparelhos. Os equipamentos detectam, medem e registram infrações de trânsito como avanço de semáforo, excesso de velocidade e ainda parada sobre a faixa de pedestres (radares), além de registro automático de imagens e de dados (portais de fiscalização). (Sete Dias – Sete Lagoas)

Mais cidades em situação de emergência

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG) reconheceu mais quatro cidades em situação de emergência causada pelas fortes chuvas que afetam o estado. Agora, são 124 municípios. Aricanduva, Itaobim e Palmópolis, no Vale do Jequitinhonha, e Nova Era, na região Central, entraram na lista nesta quarta-feira. Desde o início do período chuvoso, em 21 de setembro do ano passado, a Defesa Civil registrou 14 mortes. Já o número de desabrigados se manteve em 1.604 na comparação com o boletim anterior. Os desalojados também continuam em 7.463. (Folha de Sabará – Sabará)

Boa Esperança renova iluminação

A Prefeitura Municipal de Boa Esperança está começando o ano de 2023 muito mais iluminada. A iluminação pública da cidade está sendo trocada, cerca de 1.800 luminárias de LED, em um total de 1.7 milhões de reais investidos. Tal ação irá gerar uma economia de 30% ao município, reduzindo custos. Além disso, trará mais conforto e segurança aos cidadãos esperancenses que a partir de agora poderão aproveitar as noites para transitar pela cidade e praticar atividades sem preocupação. (Jornal Panorama – São Lourenço)