Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

Vaca quebra recorde mundial de produção

A vaca holandesa Baleia, do produtor rural Murilo Rios Lemos, da Fazenda Promissão, em Alpinópolis, quebrou o recorde mundial de produção de leite com 132,20 quilos em três ordenhas no Torneio Aberto de Leite da Expass Agro de Passos. Ela superou a recordista mundial que consta no Guiness World Record, Marília FIV Teatro de Naylo, da raça Girolando que produziu um total de 127,570 kg/leite em três ordenhas, no dia 3 de agosto de 2019, durante o 34° Torneio Leiteiro de Areias/SP. (Folha da Manhã – Passos)

Seritinga entrega de casas populares

A Prefeitura de Seritinga promoveu no último final de semana a entrega das 19 casas populares do projeto “Casa Popular, Novas Conquistas” e a inauguração do Quartel da Polícia Militar em evento concorrido. Em sua fala, o prefeito Marco Antônio agradeceu e mencionou a participação e empenho de todos os envolvidos no projeto das casas populares, desde a compra dos lotes até a finalização das novas residências. O Ten Cel PM Júlio César reafirmou a parceira que tem com o município e a importância de ter um espaço como o quartel, que é um local que está a serviço para toda a população. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Ambulâncias realizam 11 mil atendimentos

Com atendimentos 24 horas por dia, sete dias por semana, a frota de ambulâncias de Araxá assiste toda a comunidade e oferece mais segurança e qualidade no transporte de pacientes da Rede Municipal de Saúde. Somente nos últimos seis meses, foram realizados, em média, 1.800 atendimentos mensais, com aproximadamente 140 viagens por mês. São ambulâncias UTIs Móveis e para remoções simples. A frota de veículos é composta por 12 unidades, um aumento de 200% em relação à frota anterior. As ambulâncias contam com aparelhos que possibilitam atendimento pré-hospitalar ao paciente e equipamentos para salvar e manter vidas. Os veículos, também podem ser equipados para atender casos emergenciais como acidentes, ataques e crises. (Jornal Correio de Araxá – Araxá)

Posto será Centro Regional de Saúde

O prefeito de Conselheiro Lafaiete, Mário Marcus, o vereador Erivelton Jayme, o secretário de Obras, Cláudio Quirino, o secretário interino de Saúde, Darci Tavares, assessores e representantes da empresa responsável pela obra, a WYX, acompanharam o início das obras no bairro Paulo VI, que transformará o posto de saúde em um Centro Regional de Saúde. Estimada em quase R$2 milhões de reais, a obra tem a previsão de entrega em 10 meses. A unidade de saúde, além da equipe da Estratégia de Saúde da Família, passarão a oferecer diversas especialidades médicas e ainda uma farmácia básica para atender moradores do bairro e região. (Jornal Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Amigos criam campanha para ajudar jovem

Há dois meses, a jovem Bianca Caroline, de 24 anos, recebeu o diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Desde que iniciou o tratamento, ela está afastada do trabalho e sem nenhuma fonte de renda. De acordo com o portal Tribuna Centro-Oeste, ela mora em Córrego Fundo e atuava como frentista em um posto de combustíveis da cidade. O linfoma é um câncer do sangue, assim como a leucemia. A diferença entre eles é que a leucemia tem origem na medula óssea e o linfoma surge no sistema linfático, um conjunto composto por órgãos e tecidos que produzem células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem estas células através do corpo. (Jornal Últimas Notícias – Formiga)

HMC realiza pelo SUS procedimento inédito

A equipe de gastroenterologia e endoscopia do Hospital Márcio Cunha, administrado pela Fundação São Francisco Xavier em Ipatinga, marcou um avanço no tratamento do câncer esofágico na região do Vale do Aço. No mês de junho, a instituição hospitalar realizou o primeiro procedimento endoscópico para posicionamento de stent esofagiano pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na região, informou a FSFX. A cirurgia, coordenada pelo médico gastroenterologista e endoscopista Rodrigo Lovatti, contou com o auxílio do médico Rafael Bueno de Andrade. O procedimento foi realizado em um paciente idoso de 86 anos que está em tratamento oncológico para câncer de esôfago. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)