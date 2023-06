Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Governo vai concluir aeroporto de GV

Em visita ao Aeroporto Coronel Altino Machado, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou o interesse de seu ministério em assinar um termo de devolução do aeroporto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Para isso, a Prefeitura se comprometeu a entregar o projeto, incluindo o replanilhamento da obra, para que a ANAC possa firmar um convênio com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que assumirá não apenas a conclusão da obra, mas também a administração do aeroporto de Governador Valadares, que está com suas obras de revitalização e mordenização totalmente paralisadas. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

MG-457 terá investimento de R$ 17 mi

Nos últimos dias, Santa Rita de Jacutinga recebeu uma das mais aguardadas informações: a publicação do edital para a obra da MG-457. A revelação do empreendimento foi mencionada pelo diretor do DER Rodrigo Tavares, junto ao deputado estadual Duarte Bechir, em Belo Horizonte. Na oportunidade, o prefeito Alexsandro Landim, a primeira-dama Rita Teresa, o secretário de Assistência Social Luiz Fernando do Vale, e outras autoridades municipais receberam com satisfação a informação. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Lançamento da AD Vales reúne entidades

Lançada na semana passada, no auditório da CDL de Teófilo Otoni, a Agência de Apoio ao Desenvolvimento dos Vales do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus (AD Vales), evento que marcou o início de uma nova etapa para o desenvolvimento dos Três Vales. Criada em 2009, pelo Sindcomércio de Teófilo Otoni, posteriormente integrada pela CDL, ACE, Sicoob Credivale, Sprto e pelo poder público municipal, a AD Vales é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, nem viés ideológico. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Trem turístico promete rota de 168 km

Um passeio de 168 quilômetros pelas belezas naturais e históricas do Sul Fluminense e a Zona da Mata mineira é a promessa do trem turístico Rio-Minas, que vai ligar os municípios de Três Rios (RJ) e Cataguases (MG). Em Minas Gerais, a rota ainda passa pelas cidades de Além Paraíba, Volta Grande, Recreio e Leopoldina. O projeto, que vem sendo desenvolvido desde 2017, tem, até agora, apenas 37 quilômetros concluídos ligando Três Rios (RJ), Chiador (MG) e Sapucaia (RJ), que devem ser inaugurados até dezembro de 2023. De acordo com a presidente da Amigos do Trem, Cynthia Nascimento Leite, esse é o maior projeto de turismo ferroviário do Estado do Rio de Janeiro e o único aprovado no Brasil. (Jornal Além Parahyba – Além Paraíba)

Nova agência da Caixa em Araguari

Foi inaugurada a segunda agência da Caixa Econômica Federal em Araguari, localizada na avenida Senador Melo Viana. Não aconteceu nenhuma solenidade de inauguração, praxe que vem sido tomado pela instituição. Todavia, na quinta-feira, 22, aconteceu um ato simbólico de inauguração. O horário de atendimento da nova agência é das 10 às 15 horas, nos dias úteis. A unidade oferece o portfólio de produtos e serviços da Caixa, como: habitação; consignados; empréstimo ao produtor rural e às empresas; empréstimos pessoais; cartões de crédito; atendimento social. Além disso, opera os programas sociais do Governo Federal e comporta até 20 clientes dentro da agência. (Jornal Gazeta do Triângulo – Araguari)

Araxá abre credenciamento de aplicativos

A Secretaria Municipal de Segurança Pública publicou o edital para credenciamento de veículos de aplicativos que fazem transporte de passageiros, com o objetivo de adequar e regularizar os serviços que são disponibilizados à população araxaense. As operadoras de tecnologia de transporte e os motoristas podem se credenciar no período de 26 de junho a 26 de agosto, na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública, no Centro Administrativo. O secretário Daniel Rosa afirma que a regulamentação dos transportes por aplicativos vai trazer mais segurança para toda a comunidade. (Jornal Correio de Araxá – Araxá)

Via será uma opção de saída de Lafaiete

A prefeitura de Conselheiro Lafaiete está realizando a pavimentação da avenida Rosa Dutra, no bairro Belvedere. Essa é uma importante via que possibilitará o acesso entre a MG-129, no bairro Santa Efigênia com a BR-040 pelo bairro São Benedito, proporcionando mais uma opção de saída da cidade. Esse é um sonho antigo da população e resolve um dos muitos gargalos do trânsito local. Além disso, a pavimentação em diversos bairros tem como objetivo melhorar as vias e levar mais dignidade e qualidade de vida para a população, reduzindo a poeira em tempo de seca e a lama em períodos chuvosos, facilitando o deslocamento dos moradores e valorizando os imóveis. (Jornal Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Concluída iluminação em Ipatinga

No fim de semana foi concluído mais um estágio dos projetos de extensão e modernização da rede de iluminação pública em Ipatinga. Foram finalizadas as obras na pista de caminhada da rua Dom Manoel, no bairro Bom Retiro, que, somando-se ao trecho da pista de caminhada que liga o alto do Bela Vista até a entrada da portaria da Usiminas (DOAP) totaliza um percurso de aproximadamente 1.500 metros, com 135 novos postes com luminárias em LED, informou o governo municipal. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)