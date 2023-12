Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

38 municípios com gestão plena no Norte

Entre março e junho de 2024, todos os municípios do Estado vão assumir a gestão plena dos seus prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidade. No Norte de Minas, a iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais entrará em vigor em abril e envolverá 38 municípios das áreas de atuação da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros e da Gerência Regional de Saúde de Januária. A decisão foi tomada no último dia 6, em reunião da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde, realizada em Belo Horizonte. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Caxambu investe em com treinamento

A secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Caxambu, com as Diretorias de Áreas Verdes, Saneamento Ambiental e Agropecuária, receberam um treinamento sobre Gestão da Qualidade com o Contador Matheus Pereira, da MPereira Contabilidade, para aprimorar os processos da secretaria, das diretorias e do Horto Municipal. O treinamento abordou questões como padronização de execução dos serviços, criação de fluxogramas de processos, conformidade de saídas, informações documentadas e cultura da melhoria contínua. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Brumadinho tem Motofest nos Quilombos

Neste sábado, Brumadinho – MG recebe mais uma etapa do MotoFest 2023, desta vez tendo como palco para o encontro os quilombos de Ribeirão, Rodrigues, Sapé e Marinhos. O evento leva o nome “Moto Fest nos Quilombos de Brumadinho”, que na verdade é a continuação do 1º Encontro Nacional de Motociclistas que aconteceu em outubro deste ano na Comunidade de Palhanos. O Instituto Cultural Vale, a Rota Capitão Senra e a Rota Milwaukee, são os apoiadores do evento que vai levar aos quilombos de Brumadinho uma extensa programação musical, incluindo apresentação de bandas e músicos da região. (Conexão Minas)

Câmara aprova orçamento de Muriaé

A Câmara de Muriaé aprovou o Orçamento de R$570.484.049,92 para o exercício financeiro do ano de 2024. Neste valor, já estava incluído as 16 emendas impositivas apresentadas pelos Vereadores, cada uma no montante de R$ 190 mil, o que totalizou R$ 3.040 milhões em recursos oriundos das indicações dos vereadores totalmente destinadas à saúde. Este foi o primeiro ano de vigência das emendas impositivas que permitem a cada vereador incluir no Projeto de Lei Orçamentária Anual o valor correspondente a 1% (um por cento) da receita corrente líquida do projeto encaminhado pelo Executivo Municipal, devendo a integralidade desse percentual ser destinado a ações e serviços públicos de saúde, sendo 50% do valor destinado as cirurgias previstas em fila de espera. (Gazeta de Muriaé)

Araguari realiza solenidade

A Prefeitura de Araguari, através da Secretaria de Educação, por intermédio do Programa de Educação Ambiental Gira Sol, Ministério Público de Minas Gerais realiza a cerimônia de entrega dos prêmios do concurso “Ecoturminha em Guardiões da Água II”. O concurso objetiva despertar a consciência ecológica dos estudantes, mostrando a importância do uso responsável da água no cotidiano, pois, sensibilizar e mudar paradigmas pode ser o caminho mais fácil e inteligente para preservar vidas. É bom mencionar que, o evento conta com o apoio da Polícia Ambiental, do Corpo de Bombeiros, das secretarias municipais e da Fundação Araguarina de Educação e Cultura. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Formiga realizará torneio de Natal

Na próxima segunda-feira (18), a administração municipal, por meio do clube de xadrez Ramiro Correia Júnior, promoverá o Torneio de Xadrez – 2023, celebrando o Natal. O evento será na Biblioteca Pública Municipal Sócrates Bezerra de Meneses, e terá início às 19h. A disputa será em categoria única (Absoluto), pelo sistema Suíço de emparceiramento em 5 rodadas, na modalidade Xadrez Rápido, e o tempo de reflexão será de 15×15 minutos (K.O.). As vagas são limitadas aos 25 primeiros inscritos. (Últimas Notícias – Formiga)

Concerto reúne Banda Sinfônica

A Banda Sinfônica do Conservatório Musical de Poços de Caldas encerrará a temporada 2023 com um grande Concerto na Basílica Nossa Senhora da Saúde, a Igreja Matriz, nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro, às 20h, aberto ao público. Desta vez, o concerto será em parceria com um grande coro formado por mais de 100 vozes, com a participação dos corais: Vocal Vivace, Coral VivenCanto, Coral Municipal, Coral do SESC, Coral do Gaapo e Coral Canto da Terra. Formada em 2012, no Conservatório Musical de Poços de Caldas, a Banda Sinfônica surgiu da junção de professores, alunos e músicos convidados. Os alunos presentes são destaques em seus cursos e os músicos convidados, de Poços e região, são especialistas em seus instrumentos. (Poçoscom – Poços de Caldas)