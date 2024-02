Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Estradas são interditadas no Mucuri

Fortes chuvas que estão atingindo diversas cidades do Vale do Mucuri têm causado inúmeros transtornos, com estradas interditadas e diversas pessoas estão sem conseguir se deslocar, inclusive para atendimento médico. A ponte que liga Umburatiba a Nanuque, assim como o trecho que faz a ligação de Carlos Chagas com o distrito de São Pedro estão comprometidos devido aos efeitos das tempestades. A MG-105, entre Águas Formosas e Crisólita, está interditada por causa de erosão, impedindo qualquer tipo de trânsito. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Agricultura Familiar receberá fertilizantes

O secretário Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento de Governador Valadares, Ivan Fialho, representou o prefeito André Merlo em uma cerimônia na Cidade Administrativa em Belo Horizonte. O evento oficializou a nova parceria entre o Governo do Estado e a empresa Harsco Environmental para a doação de fertilizantes a agricultores familiares de nove unidades regionais da Emater-MG. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Grupo corre 304 kms até Aparecida

Um grupo de 24 pessoas, que saiu de Juiz de Fora, percorreu mais de 300 quilômetros até chegar em Aparecida, no interior de São Paulo, na noite de sábado (27). Os fiéis deram início à segunda edição Desafio da Fé, que partiu do Expominas, em Juiz de Fora, com direção à Basílica de Nossa Senhora Aparecida na última sexta. Foram 21 corredores e três pessoas prestando apoio ao grupo, que chegou à cidade paulista na noite do dia seguinte e percorreu, ao todo, em sistema de revezamento, 304 quilômetros em 26 horas e 49 minutos. Os 24 participantes percorreram diversas cidades dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo para chegar à Basílica de Nossa Aparecida, e revezaram entre si a cada dez quilômetros, conforme explica Marcio Lopes, um dos corredores que completou o desafio. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Associação comemora 90 anos

A Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto (Aceop), no último sábado (17), celebrou os seus 90 anos de fundação. Uma cerimônia, com a presença de autoridades e associados, foi realizado na sede da instituição. Durante a cerimônia, também foram apresentados as ações que foram realizadas em 2023 e ações que serão implementadas ao longo de 2024, como o projeto Sacada Cultural. Ainda, durante o seu discurso, Natalino falou da relevância da colaboração entre o setor empresarial e o governo para superar desafios e fomentar um ambiente de negócios ainda mais sólido e inovador. (O Liberal – Ouro Preto)

Revitalização no Parque é iniciada

A Citur (Circuito Integrado do Turismo de Poços de Caldas) recebeu recentemente a aprovação do Projeto de Revitalização Ambiental de parte da área do Parque do Cristo. O projeto visa a supressão controlada de árvores exóticas, como Pinus e Eucalipto, que não são nativas do Brasil e tem impactado negativamente a biodiversidade local. Para dar início ao PRAD, a CITUR contratou uma empresa de Engenharia e Meio Ambiente, com especialistas em Engenharia Ambiental e Agronômica, para análise ambiental da área, elaboração do projeto e solicitação das aprovações junto aos órgãos competentes. Os trabalhos envolvendo os estudos técnicos e elaboração do projeto de revitalização tiveram início em janeiro de 2023. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)