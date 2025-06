Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Multinacional anuncia expansão no Sul

O município de Pouso Alegre volta a ganhar projeção internacional com o anúncio, nesta segunda-feira, 16, de novos investimentos milionários da multinacional chinesa Midea Group em Minas Gerais. A notícia foi recebida com grande alegria pelo prefeito Coronel Dimas, que já vinha acompanhando de perto as tratativas sobre a ampliação das operações da empresa na cidade. Os investimentos somam R$ 198 milhões e vão gerar 830 empregos diretos em todo o estado. Com o investimento anunciado, a MIDEA investiu próximo de R$ 1 bilhão e ultrapassou mais de 1.000 empregos diretos, só em Pouso Alegre. (Pouso Alegre em Foco)

900 casos de violência contra idosos

Divinópolis já registrou 818 casos de violência contra idosos em 2025, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Em todo o ano passado, foram 2.858 casos no município. As ocorrências incluem maus-tratos, exploração financeira, agressões físicas e abuso sexual. Especialistas destacam que muitas vítimas não denunciam por medo, principalmente quando os agressores são familiares. (G37.com – Divinópolis)

Vale do Aço terá usina

A implantação da Usina Fotovoltaica Vale do Aço I em Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce, marcará um aumento significativo na produção de energia, uma vez que terá o maior valor em uma usina solar fotovoltaica registrado na região. Com 5 milhões de Quilowatt-hora (kWh), a capacidade produzida no empreendimento representará 40% da usina Advogado Eduardo Soares (antiga Boa Esperança), a maior de Minas Gerais e localizada em Montes Claros, no Norte do estado. O investimento total foi de R$ 17 milhões, sendo R$ 12 milhões financiados pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Os outros R$ 5 milhões advém de empresas sócias da operação: Multiluz Solar, Quare Organizações e Solar Vale. (Portal Carlos Souto)

MoC investe em educação ambiental

A Prefeitura de Montes Claros, por meio da Secretaria de Ambiente, Bem-Estar Animal e Sustentabilidade, realizou palestras educativas em escolas da cidade, abordando a poluição plástica, tema central da ONU em 2025. As ações, realizadas na Escola Estadual Beato José de Anchieta e no Cemei Valdeir Corrêa, buscaram conscientizar crianças e jovens sobre os impactos do plástico no meio ambiente e a importância do consumo consciente. Com linguagem acessível e atividades lúdicas, a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a formação de uma geração mais responsável e sustentável. (Rede Gazeta – Montes Claros)

Festival do Peixe 2025 em Pontevila

A comunidade de Pontevila, em Formiga, receberá nos dias 5 e 6 de julho de 2025 a 7ª edição do Festival do Peixe. Promovido pela Prefeitura Municipal, o evento faz parte do calendário cultural da cidade e contará com atrações musicais, como a dupla João Marcos & Nando e o cantor Akiles Ramos. Além dos shows, os visitantes poderão saborear diversos pratos típicos à base de peixe, valorizando a culinária local. A iniciativa, que conta com apoio do Projeto Grutas e Mar de Minas, Comtur e Sebrae, busca fortalecer o turismo e a economia regional. (Últimas Notícias – Formiga)

Prefeitura inicia “Limpa Teó”

A Prefeitura de Teófilo Otoni, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, em parceria com as secretarias municipais de Meio Ambiente e de Saúde, está instalando novos containers em pontos estratégicos da cidade, para o descarte correto de resíduos orgânicos. E o município tem também a coleta de lixo inorgânico. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)