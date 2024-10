Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Parque avança para se tornar patrimônio

O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, localizado em Minas Gerais, está mais perto de ser reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, com a vistoria técnica iniciada pelo cientista português José Bernardes Rodrigues Brilha. A inspeção é uma etapa crucial do processo de candidatura oficializado pelo governo brasileiro, que inclui um dossiê detalhado. O parque já atrai visitantes com suas trilhas e infraestrutura de apoio. O relatório resultante da vistoria será enviado à Unesco, que decidirá sobre a concessão do título em julho de 2025. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Pesquisa da UFV ganha prêmio

Pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa (UFV) desenvolveram um novo biossensor para o sorodiagnóstico da Covid-19. O trabalho, com impacto significativo na comunidade científica, foi premiado no maior evento de Física do Brasil e está concorrendo ao prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia. O biossensor é capaz de detectar diversas características em nível molecular, permitindo diagnósticos rápidos de Covid-19 e outras infecções negligenciadas, como dengue e malária, além de ter baixo custo e potencial para uso em larga escala. (Folha da Mata – Viçosa)

Poços volta às telinhas como cenário

Poços de Caldas volta a brilhar nas telinhas com a estreia da série Turma da Mônica – Origens nesta quinta-feira, 24 de outubro, no Globoplay. A cidade mineira, mais uma vez, se transforma no famoso bairro do Limoeiro, marcando presença no universo da Turma da Mônica. As gravações aconteceram tanto em Poços de Caldas quanto em São Paulo, evidenciando as belezas naturais e urbanas que compõem o cenário da trama. Com uma trama inédita, Origens mistura duas linhas temporais, mostrando a turma da Mônica já adulta, reunida para comemorar a amizade durante a passagem de um cometa raro. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Governo licitou R$ 1,4 bi em obras

Nos últimos quatro meses, o Governo de Minas Gerais licitou mais de R$ 1,4 bilhão em obras rodoviárias, com o objetivo de melhorar a infraestrutura e gerar cerca de 37 mil novos postos de trabalho. O investimento inclui aproximadamente R$ 700 milhões para a conservação e manutenção de mais de 6 mil quilômetros de rodovias, além de projetos significativos, como a construção de uma ponte sobre o Rio São Francisco, aguardada há mais de 70 anos. Com a expectativa de alcançar R$ 1,7 bilhão até o final do ano, as licitações abrangem diversas obras e melhorias logísticas. (Jornal Andradas Hoje)

Minas Trend começa no BH Shopping

A moda autoral, que está ganhando cada vez mais espaço e será, inclusive, um dos destaques da 32ª edição do Minas Trend, que acontece até a próxima sexta, dia 24 de outubro, no BH Shopping. Em uma época dominada pelo consumo acelerado e o fast fashion, algumas marcas seguem o caminho oposto e investem em coleções feitas artesanalmente, valorizando os processos manuais, o design próprio, a identidade cultural e a sustentabilidade. (Balcão News – Belo Horizonte)

Hospital Municipal ganha tomógrafo

O Hospital Municipal e Sete Lagoas é referência para 35 municípios e, por isso, evolui cada vez mais em estrutura para atender bem. Outra uma etapa deste processo foi consolidada nesta quinta-feira, 17 de outubro, quando foi inaugurado o tomógrafo instalado no Centro Avançado de Radiologia Diagnóstica e Terapêutica da unidade. Uma solenidade que contou com a presença do governador Romeu Zema, do prefeito Duílio de Castro, do vice-prefeito, Dr. Euro de Andrade, deputado estadual Douglas Melo, vereadores e coordenadores da área de saúde. O novo equipamento contou com um investimento de mais de R$ 1,5 milhão do Governo de Minas e beneficiará mais de 430 mil pessoas da região. (Diário de Sete Lagoas)

Chuvas causam danos em Divinópolis

Fortes chuvas em Divinópolis, ocorridas na noite de 20 de outubro, causaram transtornos significativos em diversos bairros, levando à mobilização da Defesa Civil e equipes de emergência. O bairro Serra Verde/Anchieta foi o mais afetado, com o transbordamento de um córrego inundando cerca de 20 casas, resultando em perdas de móveis e eletrodomésticos. Problemas semelhantes foram reportados em bairros aonde o esgoto retornou para dentro das casas e os ônibus ficaram atolados. Apesar do volume de chuva, apenas três quedas de árvores foram registradas. (Divi News – Divinópolis)