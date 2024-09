Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Hospital implanta “suíte robótica”

O Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) se destacou ao sediar a 1ª Semana de Cirurgia Robótica de Coluna do Centro-Oeste Mineiro e oficializar a compra de uma “suíte robótica”, tornando-se o primeiro hospital de Minas Gerais e o segundo do Brasil a adquirir essa tecnologia inovadora. Durante a semana, seis cirurgias robóticas foram realizadas com sucesso, evidenciando os benefícios da tecnologia na precisão e segurança dos procedimentos. A nova infraestrutura inclui equipamentos avançados permitem operações minimamente invasivas e reduzem a exposição à radiação. (Agora – Divinópolis)

Unifal testa cerveja de marolo

O projeto “Cerveja com Ciência” vai realizar teste sensorial de aceitabilidade de cerveja com marolo, que acontecerá de 23 a 29 de setembro, no Laboratório de Análise Sensorial da Faculdade de Nutrição da Unifal-MG. Desse modo, o objetivo do projeto é produzir uma cerveja com marolo que aumente o potencial antioxidante da bebida e tenha boa aceitabilidade. “Este é o segundo projeto de cerveja com marolo, sendo que este ano avançamos na melhoria da produção e nos testes de análise sensorial”, afirmam os coordenadores do projeto, professor Gabriel Gerber Hornink, do Instituto de Ciências Biomédicas, e professor Bruno Martins Dala Paula, da Faculdade de Nutrição. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Maiara & Maraisa confirmam data em BH

Maiara & Maraisa se apresentarão no BeFly Hall em Belo Horizonte no dia 7 de dezembro, como parte do projeto “Maiara & Maraisa In Concert”, que celebra os dez anos de sucesso da dupla desde o lançamento de seu DVD em Goiânia. O show contará com um formato especial, incluindo um repertório exclusivo e a participação de uma orquestra composta apenas por mulheres. Os ingressos começam a ser vendidos em 19 de setembro, e as irmãs expressam entusiasmo por compartilhar esse novo momento com seus fãs. (Por dentro de Minas – Belo Horizonte)

Nanuque tem 8 casos de monkevpox

A notícia dando conta de que Nanuque possui oito pessoas suspeitas de portarem a doença varíola dos macacos preocupou a população local. Também conhecida como Monkeypox, a varíola dos macacos é uma zoonose silvestre, ou seja, um vírus que infecta macacos, mas que também pode contaminar humanos. A doença é causada pelo vírus da varíola dos macacos, que pertence à família dos ortopoxvírus. Existem dois tipos já identificados: o da África Ocidental e o da Bacia do Congo (África Central). (Em Tempo – Nanuque)

ALMG lança prêmio sobre Clima

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) lançou o Prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação – Crise Climática, em parceria com o Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC), para selecionar até dez propostas que ajudem a prever ou minimizar os impactos das mudanças climáticas. As inscrições, abertas até 17 de outubro, estão disponíveis para pessoas físicas ou jurídicas, com um prêmio de R$ 60 mil para cada proposta escolhida, além de um programa de aceleração. Essa iniciativa é parte de um esforço da ALMG para enfrentar os desafios climáticos no estado. (Balcão News – Belo Horizonte)

Passense entre as 500 da América

A passense Silvia Massruhá, doutora em computação aplicada e presidente da Embrapa desde 2003, está na lista das “As 500 pessoas mais influentes da América Latina e do Caribe”, da quarta edição da revista ‘Bloomberg Línea’, publicada nesta terça-feira (17). A revista destaca os latino-americanos que causam impacto e inspiram milhões de pessoas com seu trabalho e sua atuação em diferentes segmentos da economia, dos negócios, do mercado de capitais e da sociedade. (Observo – Passos)

Professora vai compor Ministério

A professora Sheila Dias Almeida, do curso de Serviço Social da UFOP, foi convidada a integrar o Ministério da Igualdade Racial do governo federal. Com mais de 25 anos de experiência em movimentos sociais, Sheila, que possui mestrado e doutorado pela UFRJ, contribuirá para um corpo técnico que revisa o PL n°12.990/2014, que garante 20% das vagas em concursos públicos para pessoas negras. Ela enfatizou a importância de produzir conhecimento sobre a implementação dessa lei para mitigar os efeitos do racismo nas contratações. (O Liberal – Ouro Preto)