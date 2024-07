Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Vereadores de Nanuque afastados

O Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Nanuque, Danilo de Mello Ferraz, decidiu pela prorrogação do afastamento do cargo, dos vereadores Frank Albert Garcia e Jesualdo Pereira Damascena. Com a decisão, ele mantém as medidas cautelares dos investigados e acata a representação feita pela prorrogação das medidas. Ferraz pontua que há nos autos, indícios de atos ilícitos praticados com a participação de várias pessoas envolvidas no esquema criminoso que estão em instrução processual dos quais, alguns ainda estão “encobertos”. (Em Tempo – Nanuque)

Obras do Mercado iniciadas em Ipatinga

Foi assinada na semana que passou a Ordem de Serviço para a construção do Mercado Central de Ipatinga. O trabalho foi iniciado imediatamente pela construtora contratada, com a previsão inicial de conclusão em dez meses. O Mercado está sendo edificado numa área de 1.741 m² reservada junto à avenida Zita de Oliveira. Para a execução do projeto, foram captados pelo município recursos federais de aproximadamente R$ 14 milhões, após vencido um longo processo burocrático. A Caixa Econômica Federal liberará os valores para a obra. (Jornal Classivale – Ipatinga)

Poços cenário de gravações de filme

Nesta semana, Poços de Caldas se transformou em um cenário cinematográfico ao receber as gravações do filme ítalo-brasileiro “Loucos Amores Líquidos. O filme narra a história de três mulheres de diferentes gerações que buscam o amor e suas raízes na região da Basilicata, no Sul da Itália. A estreia do longa está prevista para o fim do segundo semestre de 2024, em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. O filme é dirigido por Alexandre Avancini e produzido por Daíse Amaral. Poços de Caldas tem se destacado como um cenário de diversas produções cinematográficas e televisivas. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Norte de Minas recebe verba

O Governo Federal anunciou nesta semana a destinação de recursos expressivos para diversas cidades da região Norte de Minas Gerais, visando impulsionar melhorias significativas em infraestrutura urbana e atendimento à saúde pública. Os investimentos, já disponibilizados, serão direcionados para projetos específicos nas localidades beneficiadas. A verba é destinada a projetos como recapeamento de vias, construção de pontes, obras de saneamento, além do fortalecimento do atendimento na saúde pública, com foco em atenção primária, consultas, exames e cirurgias especializadas. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Agroindústria instalada em Valadares

A agroindústria de despolpa de frutas em Governador Valadares foi concluída com um investimento total de aproximadamente R$ 6 milhões. Com capacidade para processar 400 quilos de alimentos por hora, o projeto inclui duas linhas de montagem para produtos minimamente processados e polpas, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e outros mercados nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Gerido pela Cooperativa Camponesa Central de Minas Gerais (Concentra), o empreendimento faz parte do Projeto Agroecológico na bacia do rio Doce, beneficiando 156 famílias em assentamentos com revitalização ambiental, econômica e social através da fruticultura. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

Agência da Copasa permanece

A adesão à Tarifa Social da Copasa, que concede até 50% de desconto nas contas de água e esgoto, ainda não atingiu a sua meta em Patos de Minas. Por essa razão, a empresa faz um alerta às pessoas que têm direito, para que atualizem seus dados, a fim de evitar a perda do benefício. Para facilitar o acesso à população, a Agência Móvel da empresa permaneceu na cidade por mais uma semana. Atualmente, na Capital do Milho, 4.612 famílias são contempladas com a Tarifa Social, que pode conceder até 50% de desconto nas contas de água. (Folha Patense)

Usina fotovoltaica em JF

A primeira usina fotovoltaica de Juiz de Fora começou a funcionar nesta quinta-feira (4). Com a instalação no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, no Bairro Aeroporto, Zona Oeste de Juiz de Fora, o equipamento será capaz de descarbonizar o mesmo que 3.322 novas árvores plantadas, conforme a Prefeitura (PJF), responsável pelas obras, e ainda tem a expectativa de gerar, de acordo com dados divulgados pela prefeita Margarida Salomão (PT), uma economia de R$ 1,2 milhão por ano para o Município. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)