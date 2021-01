Primeiros dias do ano concentram 48 casos de Coronavírus

CARATINGA- O município de Caratinga já contabilizou 48 casos de Coronavírus nos quatro primeiros dias de 2021. Conforme o primeiro boletim epidemiológico do ano, divulgado no dia 2 de janeiro, foram 20 novos pacientes diagnosticados com a doença. O segundo, publicado ontem, trouxe mais 28 casos confirmados.

O acumulado de casos nesta segunda-feira foi de 3.808 confirmações desde o início da pandemia. 200 seguem em acompanhamento e 3.491 pacientes já estão considerados recuperados. 117 óbitos foram confirmados.

O 117° óbito é de um paciente de 65 anos, que residia na área rural de Caratinga e estava internado no Casu-Hospital Irmã Denise. A morte ocorreu no dia 18 de dezembro, no entanto, a confirmação por critério laboratorial na tarde de ontem.