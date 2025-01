Primeiro voo com deportados no governo Trump chega hoje a Confins

Previsão é que a aeronave desembarque às 20h no terminal com 158 passageiros

O primeiro voo com deportados dos Estados Unidos desde o início do governo de Donald Trump vai pousar no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na noite desta sexta-feira (24). Não se sabe, ainda, se os passageiros integram a lista de imigrantes presos já na gestão do republicano, ou se foram detidos no mandato de Joe Biden.

Informações extraoficiais indicam que 158 deportados estarão no voo, mas oficialmente o governo não divulgou o número total de pessoas que vai pousar em Confins às 20h. A Polícia Federal (PF) informou que “todos os aeroportos internacionais podem receber voos deportados em voos internacionais” e que será responsável pelo recebimento dos passageiros.

Regras mais duras

A deportação ocorre em momento de endurecimento de regras de imigração nos Estados Unidos. Autoridades norte-americanas prenderam 538 “imigrantes ilegais” e deportaram “centenas” em uma grande operação nos primeiros dias do segundo mandato do presidente Donald Trump, segundo informado pela secretária de imprensa da Casa Branca nesta quinta-feira (24/01).

“O governo Trump prendeu 538 imigrantes ilegais criminosos” e “deportou centenas” deles “em aviões militares”, disse Karoline Leavitt na rede social X. “A maior operação de deportação em massa da história está em andamento. Promessas feitas. Promessas cumpridas”, escreveu a secretária de imprensa.