Primeiro caso em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS- O município de Santa Rita de Minas confirmou o primeiro caso de Coronavírus, uma mulher, 40 anos, moradora do Bairro Caparaó.

A secretária de Saúde Emiliana Castro Salomão destaca a necessidade de manter as medidas de higienização e isolamento social. “Continuo contando com a colaboração de todos os munícipes, para que continuem usando máscara; evite contato físico como aperto de mão e abraços; bem como visitas nas residências de parentes e vizinhos, pois juntos, cada um fazendo sua parte, vamos conseguir evitar a disseminação desse vírus no nosso município”.