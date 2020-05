Primeiro caso de covid-19 no distrito de Patrocínio

CARATINGA– Um paciente do distrito de Patrocínio, sexo masculino, 50 anos de idade, residente no Córrego São Manoel testou positivo para covid-19 ontem. Com esta informação, Caratinga contabiliza 22 casos confirmados.

Conforme boletim epidemiológico emitido às 17h22, Caratinga já descartou 374 casos suspeitos de covid-19. 444 notificações já foram contabilizadas desde o início da pandemia, sendo 48 casos ainda em investigação. Oito pacientes estão internados e cinco óbitos já foram descartados. 6 pacientes são considerados curados.