Primeiro caso de covid-19 é confirmado em Imbé de Minas

IMBÉ DE MINAS- O primeiro caso de covid-19 foi confirmado no município de Imbé de Minas. Trata-se de uma paciente de 27 anos que estava no estado do Rio de Janeiro. Após sua chegada no município apresentou sintomas da doença no dia 19 de abril, imediatamente entrou em contato com a Secretaria de Saúde, foi notificada, coletada amostra e enviada a Funed (Fundação Ezequiel Dias).

“O resultado nos foi enviado nas últimas horas com ‘detectável’, ou seja, positivo para a doença. O estado de saúde da paciente se encontra estável, não está internada sendo determinado e orientado o isolamento domiciliar”, frisou o secretário de Saúde Erick Gonçalves.

De acordo com Erick, a paciente é profissional de saúde, porém, estava afastada de suas atividades laborais. “Não teve contato com pacientes e outros profissionais de saúde no exercício da sua profissão”.

A Secretaria de Saúde está acompanhando familiares da paciente que até o momento não apresentaram sintomas da doença. “Continuamos no compromisso de adotar as medidas preventivas, detectar de forma rápida os casos suspeitos afim de evitar a disseminação da doença em nosso município. Contamos a colaboração de todos”, disse.

Erick finaliza dizendo, que “estamos mantendo o decreto da redução de horário de funcionamento dos estabelecimentos. Como o caso não foi de transmissão comunitária, por enquanto não teremos alteração nas medidas. Vamos aguardar as orientações do novo plano do governo do estado, segunda-feira (27)”.