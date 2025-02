Primeira onda de calor de 2025 em MG começa na próxima semana

☀️😎 CALORÃO! A primeira onda de calor em Minas Gerais de 2025 deve começar na próxima quarta-feira (12). A previsão do instituto Climatempo, que lista Belo Horizonte e cidades da Zona da Mata, Central, Noroeste e Leste de Minas. A onda de calor deve durar até terça-feira (18) da semana que vem.

“A onda de calor no Sudeste e no Nordeste está sendo prevista para o período de 12 a 18 de fevereiro de 2025 e poderá causar calor em torno de 40 °C em áreas do estado do Rio de Janeiro, incluindo o Grande Rio, no noroeste de Minas Gerais, no oeste da Bahia, no Vale do São Francisco–BA e na região de sertão entre Bahia, Pernambuco e Piauí”, informa.

Ainda conforme o Climatempo, a capital mineira pode registrar recorde de temperatura de 2025 sexta-feira (14). “Todas as capitais do Sudeste com chance alta de recordes de calor para o ano de 2025 e até para o verão 24/25 ao longo da semana. São Paulo e Rio de Janeiro com possibilidade na quarta e na quinta-feira (13). Belo Horizonte e Vitória, com possibilidade para novos recordes entre quinta e sexta-feira (14). A Climatempo prevê máximas em torno de 34 a 35 °C para Belo Horizonte e São Paulo, calorão de 36/37 °C em Vitória e variando em torno de 38/39 °C até o final da semana na cidade do Rio de Janeiro”, informa o instituto.

Fonte: Itatiaia