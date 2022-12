Primeira Igreja Presbiteriana arrecada presentes para crianças em situação de vulnerabilidade social

CARATINGA- A Primeira Igreja Presbiteriana de Caratinga está realizando uma campanha especial neste Natal. O objetivo é arrecadar presentes para crianças em situação de vulnerabilidade social na cidade.

Conforme o reverendo Teodomiro Fontes, trata-se do projeto Caixa de Sapato, onde a comunidade é chamada a contribuir. “A pessoa que desejar traz a caixa de sapato com um presente dentro, embrulhando de rosa, se for um presente para menina e de azul se for um presente para menino. Esses presentes serão distribuídos para crianças carentes dos bairros Aparecida, Anápolis e várias outras regiões da nossa cidade.”

A arrecadação está sendo realizada na sede da igreja, situada à Rua João Pinheiro, 286. Ele explica que doações ainda estão sendo recebidas. “A intenção é abençoar crianças que precisam de um pouco de alegria nesse período do Natal e com certeza receber um presente sempre é muito bom. Todo mundo pode contribuir, pode trazer aqui na igreja. As contribuições estão vindo da nossa igreja, mas, qualquer pessoa que desejar contribuir com esse Natal com toda certeza será muito bem-vindo”.

O chamado a solidariedade tem tido resultados positivos e a expectativa é arrecadar muitos presentes. “Fiquei até impressionado, uma pessoa trouxe 19 caixas de sapato com presentes, então, as pessoas são generosas, na verdade, precisam só de um incentivo para mostrar essa generosidade. Para a criança que vai receber a diferença é imensa”.

Além do presente que é típico da data, Natal também gera uma reflexão, como enfatiza Teodomiro. “Gostamos de receber presentes, quem não gosta? Mas, o Natal é a comemoração do maior presente que recebemos, que é Deus ter enviado seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para se tornar um de nós, para se fazer carne, para nos salvar, perdoar nossos pecados, para nos redimir. O Natal fica vazio se não tiver Jesus. O Natal com presente é legal, com Papai Noel também é legal, mas, sem Jesus ele fica vazio, porque o verdadeiro significado do Natal é ter Jesus na nossa vida, no nosso coração. Jesus ter nascido é o maior presente de Deus para a humanidade”.