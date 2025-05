Primeira edição do Festival TRUPI em Manhuaçu

Projeto do Sesc em Minas promove apresentações gratuitas nas linguagens de circo, dança e teatro, incentiva trabalhos cênicos de rua e contribui para a formação do público

MANHUAÇU – O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, encerra neste semestre o primeiro ciclo do TRUPI – Festival Itinerante de Artes Cênicas. A programação de 2025 chega ao fim em Manhuaçu, de 30 de maio a 1º de junho, com espetáculos do Grupo Ponto de Partida, da Cia. Bando e dos grupos Trampulim, Primeiro Ato e Mambembe Teatro de Rua.

O Projeto tem como objetivo promover apresentações artísticas gratuitas e de classificação livre nas linguagens de circo, dança e teatro, incentivando a circulação de produções cênicas de rua e ampliando o acesso à cultura em municípios sem unidades físicas do Sesc. Além disso, o TRUPI oferece oficinas formativas para o público.

Programação

Em Manhuaçu, a programação inclui:

30/5, sexta-feira

● Às 20h30 – Teatro: Espetáculo “Mineiramente”, com o Grupo Ponto de Partida

Local: Estádio Juscelino Kubitschek (r. Antônio Wellerson, s/n)

31/5, sábado

● Das 9h às 12h – Oficina: “Construção de linguagem na dança contemporânea brasileira”, com o Grupo 1º Ato

Local: Escola de Ballet Polydiana Salazar (r. Randolfo Baião, 54)

Inscrições: pela plataforma Sympla neste link

● Às 14h – Teatro: Espetáculo “Matias e a Estrada Infinita do Tempo”, com a Cia Bando

Local: Estádio Juscelino Kubitschek (r. Antônio Wellerson, s/n)

• Às 20h30 – Circo: Espetáculo “Pratubatê”, com o Grupo Trampulim

Local: Estádio Juscelino Kubitschek (r. Antônio Wellerson, s/n)

1º/6, domingo

● Às 10h – Dança: Espetáculo “Passagem”, com o Grupo de Dança Primeiro Ato

Local: Estádio Juscelino Kubitschek (r. Antônio Wellerson, s/n)

● Às 11h – Teatro: Espetáculo “Contos da Carochinha – Tião da Tina”, com o Mambembe Teatro de Rua

Local: Estádio Juscelino Kubitschek (r. Antônio Wellerson, s/n)

No segundo semestre do ano passado, esta primeira edição do Festival contemplou Belo Horizonte e Itajubá. Entre abril e maio de 2025, passou por Leopoldina e Muzambinho, com as mesmas cinco apresentações artísticas e uma oficina formativa diferente em cada cidade de itinerância.

Em Manhuaçu, o TRUPI conta com o apoio do SindComércio e da Prefeitura Municipal. Mais informações estão disponíveis em: https://mais.sescmg.com.br/trupi.

Grupos

O Grupo Ponto de Partida é homenageado do 1º TRUPI e se apresenta junto a quatro coletivos selecionados por meio de chamamento público e curadoria livre realizada pela equipe de Cultura do Sesc em Minas: Cia. Bando; Grupo Trampulim; Grupo de Dança Primeiro Ato; e Grupo Mambembe Teatro de Rua.

Toda a estrutura de palco, sonorização, iluminação e demais materiais e serviços necessários às apresentações são fornecidos pelo Sistema Fecomércio MG, com projeto desenvolvido especialmente para o Festival.