Primeira Atração da 26ª Festa de Sant’Ana em Imbé de Minas!

“É com grande entusiasmo que anunciamos a primeira atração confirmada para a nossa tão esperada Festa de Sant’Ana. Prepare-se para uma noite inesquecível ao som de TATI MEIRA & Banda”, declara a prefeitura.

Com sua voz marcante TATI MEIRA promete agitar a multidão e tornar essa noite memorável. Prepare-se para cantar e dançar ao ritmo de seus sucessos que embalam corações e animam plateias por todo o país.

Será um espetáculo único, repleto de energia, emoção e muita música boa. A primeira atração da 26ª Festa de Sant’Ana promete conquistar a todos, dos mais jovens aos mais experientes, com um repertório que certamente agradará a todos os gostos.

A 26ª Festa de Sant’Ana em Imbé de Minas está repleta de surpresas, e essa é apenas a primeira delas. “Preparamos uma programação especial, com atrações que irão encantar a todos e proporcionar momentos de alegria e diversão”, afirma o executivo.

Marque na sua agenda: 21 de julho de 2023 será uma noite para celebrar, dançar e se divertir ao som de TATI MEIRA. Não perca essa oportunidade de vivenciar um espetáculo incrível!